شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة لعب الأطفال: تراجع المبيعات رغم انخفاض الأسعار 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بركات صفا رئيس شعبة ألعاب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة أن مبيعات ألعاب الأطفال شهدت تراجعا كبيرا خلال فترة العيد، مشيرا إلى أنها تراجعت عن الفترة التى سبقت عيد الأضحى.

وأضاف صفا فى تصريحات لليوم السابع أنه بالرغم من تخفيض أسعار ألعاب الأطفال قبل عيد الأضحى بنسبة تتراوح بين 10 – 15% عن الأسعار قبل العيد إلا أنها شهدت ركودا كبيرا فى السوق، موضحا أن حركة البيع تراجعت بنسبة تزيد عن 25% عن قبل عيد الأضحى وهو يعد من المواسم التى تروج فيها الألعاب.

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وأشار رئيس شعبة لعب الأطفال إلى أن انخفاض أسعار الدولار وانخفاض أسعار اليوان الصينى وهو ما ساهم فى تخفيض أسعار لعب الأطفال، مؤكدا استجابة التجار لهذه الانخفاضات.