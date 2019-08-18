تراجع بورصة البحرين بنسبة 0.31% بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31% خاسرا 4.77 نقطة ليغلق عند مستوى 1530.43 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية. Advertisements وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.3 مليون سهم بقيمة 610 ألف دينار. وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 28.50% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2%، بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.71%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.40%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 8.55% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 3%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز بنسبة 1.54%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.28%.

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