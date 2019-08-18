شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.49% خاسرا 90.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5984.41 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.69% خاسراً 112.88 نقطة ليغلق عند مستوى 6572.30 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.93% خاسراً 45.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4830.64 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 178.9 مليون سهم بقيمة 35.8 مليون دينار كويتى عبر 7039 صفقة.
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.66%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.64%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.55%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.14،%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.62%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%.
وجاء سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 32.81%، تلاه الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 8.99%، ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 7.23%، فيما تصدر سهم "شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.21% ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.89%، ثم شركة المنتجعات الدولية بنسبة 9.77%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.