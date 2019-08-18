شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 18-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الذهب فى تعاملات اليوم الأحد 18 أغسطس بعد انخفاضه أول أمس ثلاثة جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 697 جنيها، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

وقال شريف فايق عضو شعبة الذهب، إن عيار 18 سجل اليوم 597 جنيها للجرام، وبلغ عيار 21 اليوم 697 جنيها للجرام، وسجل عيار 24 اليوم 796.75 جنيه للجرام، ويبلغ سعر الجنيه الذهب 5576 جنيها.

وأضاف أن الهبوط العالمى فى أسعار الذهب لا يضاهى حجم الزيادة التى شهدتها أسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اتجاه كبير لكبار المستثمرين نحو الذهب كأحد الملاذات الآمنة.

Advertisements

وأكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الذهب فى مصر حاليا يشهد حالة من الانخفاض فى الطلب عليه بسبب الزيادات الملحوظة فى الأسعار، لافتا إلى أن موسم عيد الأضحى هذا العام لم يحقق المرجو منه.