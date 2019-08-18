شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى لبورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى الاتصالات والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 1.24 نقطة ليغلق عند مستوى 2797 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاتصالات والعقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 87.8 مليون سهم محققة ما قيمته 88.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1441 صفقة ل34 سهما، وارتفع 17 سهما، وانخفض 12 سهما، واستقرت 5 أسهم.

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وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.27%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دار التكافل بنسبة 4.28%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.62%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 2.86%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 0.88%.