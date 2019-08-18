شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 14413 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2135 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 17699 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 541 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1425 نقطة.