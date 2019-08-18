شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صادرات الفراولة لـ36 ألف طن بقيمة 86 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر 36 ألف طن فراولة طازجة، بقيمة 86 مليون دولار، وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 مدة 10 أشهر. وقال هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ"الخليج 365" أن صادرات الفراولة تمثل 1% من الكميات التى تم تصديرها خلال نفس الفترة، وتمثل 4% من قيمة الصادرات. Advertisements وصدرت مصر 4.289 مليون طن خضر وفاكهة طازجة مصرية لمختلف دول العالم بلغت قيمتها نحو 2.154 مليار دولار وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 .

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