شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك اليوم.. والبلطى يبدأ من 15جنيها والبورى بـ40 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 18-8-2019، استقرارا فى الأسعار مع بداية التعاملات داخل سوق العبور للجملة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى. وتراوحت أسعار البلطى بين 15- 32 جنيها فيما ارتفعت أسعار البوري بين40 – 58 جنيها والمكرونة بين 50- 60 جنيها والبربون بين 30- 40 جنيها والقشر بين 40-60 جنيها للكيلو. Advertisements فيما استقر سعر الجمبرى ليسجل 90 – 310 جنيهات وسجلت الكابوريا بين 30 – 150جنيها للكيلو، واستقر سعر السبيط والكاليمارى بين 90 – 190 جنيها للكيلو.

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