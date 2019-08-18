شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% رابحا 10.45 نقطة ليصل إلى مستوى 2806.21 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 52.3 مليون سهم محققة ما قيمته 49.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 737 صفقة ل33 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفضت 6 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

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وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.09%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.83%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دار التكافل بنسبة 4.28%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.62%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 2.86%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 0.88%.