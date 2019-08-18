شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر: رفع المخلفات بالمناطق السياحية الرابعة والسادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم البدء في رفع مخلفات الزراعة وغير ذلك بمناطق السياحية الرابعة والسادسة، وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة الإنتاج الحربي وهيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة 6 أكتوبر لرفع المخلفات بالمدينة، وذلك تحت إشراف لجنة من الجهاز، وبالتنسيق مع شئون البيئة، لرفع المخلفات، من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة، ولإظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق بها.

وأكد المهندس شريف الشربيني استمرار حملات النظافة اليومية المكثفة بالمدينة، وتشمل رفع المخلفات ونظافة الشوارع والأرصفة وتفريغ صناديق القمامة، بالإضافة لأعمال النظافة الاعتيادية اليومية، وجارِ العمل تباعاً حتى تشمل المدينة بأكملها، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن الجديدة.