شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور والبطاطس بـ3 جنيهات والجوافة بـ4 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 18-8-2019 استقرارا فى معظم الأصناف حسب التسعيرة المقررة بسوق العبور للجملة.
تراوحت أسعار الطماطم بين1 – 3.5 جنيه للكيلو، كيلو البطاطس بين 3-.5.5 جنيهات للكيلو، والبصل تراوح بين 2-3.5 جنيه للكيلو.
كما تراوحت فيما استقر سعر كيلو الفاصوليا بين 20-30 جنيها، والخيار الصوب والبلدى بين من 2- 3.5 جنيه، والبامية بين 12 - 18 جنيها للكيلو.
فيما استقر سعر كيلو الليمون بين 4- 10 جنيها للكيلو والعنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والجوافة بين 4-8 جنيهات للكيلو والتين البرشومي بين 5-10جنيهات للكيلو، والخوخ بين 4- 9 جنيهات للكيلو.
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