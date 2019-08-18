شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.22% خاسرا 74.110 نقطة ليصل إلى مستوى 6001.06 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.32% خاسراً 88.470 نقطة ليصل إلى مستوى 6596.71 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.92% خاسراً 45.280 نقطة ليصل إلى مستوى 4829.99 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 129.5 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون دينار كويتى عبر 4827 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.31%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.76%، تلاه الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.02%، ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 7.23%، فيما تصدر سهم "وربة كابيتال القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.89% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.68%، ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.86%.