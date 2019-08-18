شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.22% خاسرا 74.110 نقطة ليصل إلى مستوى 6001.06 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 1.32% خاسراً 88.470 نقطة ليصل إلى مستوى 6596.71 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.92% خاسراً 45.280 نقطة ليصل إلى مستوى 4829.99 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 129.5 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون دينار كويتى عبر 4827 صفقة.
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.31%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.22%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.88%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.46%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.06%.
وجاء سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.76%، تلاه الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.02%، ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 7.23%، فيما تصدر سهم "وربة كابيتال القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.89% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.68%، ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 8.86%.
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والبنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.