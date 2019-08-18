شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع صادراتها لـ15 سلعة محلية الصنع بزيادة مليار دولار فى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الصادرات المصرية ما تزيد قيمته عن 10 مليارات دولار خلال الفترة من يناير – أبريل 2019 بانخفاض 0.7% عن الفترة المماثلة من العام الماضى.

وبالرغم من أن هناك العديد من السلع التى انخفض حجم تصديرها خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من 2018، مما أدى لتراجع القيمة الإجمالية للصادرات المصرية فى تلك الفترة، إلا أن هناك سلع أخرى محلية الصنع ارتفع حجم تصديرها، وهو ما ساهم فى تقليص حجم التراجع وحصره فى نسبة قليلة.

بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن آخر نشراته حول حجم التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير - أبريل 2019، ننشر أبرز السلع المصرية والبالغ عددها 15 سلعة ارتفع حجم تصديرها فى الفترة المشار إليها من العام الجارى بزيادة نحو مليار دولار عن الفترة المماثلة من العام السابق.

منتجات البترول

بلغت قيمة تصديرها خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 900.1 مليون دولار، بارتفاع 620.3 مليون دولار عن الفترة المماثلة.

القطن الخام

بلغت قيمة تصديره خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 93.9 مليون دولار، بارتفاع 35.2 مليون دولار عن الفترة المماثلة.

البصل الطازج

بلغت قيمة تصديره خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 79.6 مليون دولار، بارتفاع 39.8 مليون دولار عن الفترة المماثلة.

بطاطس طازجة

بلغت قيمة تصديرها خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 204.4 مليون دولار، بارتفاع 33.2 مليون دولار عن الفترة المماثلة.

طماطم طازجة

بلغت قيمة تصديرها خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 25.1 مليون دولار، بارتفاع 11.1 مليون دولار عن الفترة المماثلة.

ليمون حامض

بلغت قيمة تصديره خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 13.9 مليون دولار، بارتفاع 1.6 مليون دولار عن الفترة المماثلة.

فواكه طازجة

بلغت قيمة تصديره خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 233.8 مليون دولار، بارتفاع 114.8 مليون دولار عن الفترة المماثلة.

بهارات

Advertisements

بلغت قيمة تصديره خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 83 ألف دولار، بارتفاع 40 ألف دولار عن الفترة المماثلة.

بذور زيتية

بلغت قيمة تصديره خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 15.3 مليون دولار، بارتفاع 6.1 مليون دولار عن الفترة المماثلة.

زيوت عطرية

بلغت قيمة تصديرها خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 17 مليون دولار، بارتفاع 914 ألف دولار عن الفترة المماثلة.

زيوت نباتية وحيوانية

بلغت قيمة تصديرها خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 32.9 مليون دولار، بارتفاع 8.9 مليون دولار عن الفترة المماثلة.

لدائن

بلغت قيمة تصديرها خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 384.5 مليون دولار، بارتفاع 97.1 مليون دولار عن الفترة المماثلة.

بصل مجفف

بلغت قيمة تصديره خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 82.7 مليون دولار، بارتفاع 5.1 مليون دولار عن الفترة المماثلة.

مستحضرات عطور وتجميل

بلغت قيمة تصديره خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 50.4 مليون دولار، بارتفاع 11.9 مليون دولار عن الفترة المماثلة.

ملابس جاهزة

بلغت قيمة تصديرها خلال الفترة من يناير- أبريل 2019، نحو 543.2 مليون دولار، بارتفاع 13.9 مليون دولار عن الفترة المماثلة.