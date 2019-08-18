الاقتصاد

آن يتصدر قائمة الأكثر نشاطاً من حيث الكمية – تحليل صباحي – 18-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم آن ديجيتال (AAN) في آخر جلساته ، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -11.27% بما يعادل -2.30 دينار ، ويصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

 

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 22.50 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 16.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 22.50  .

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