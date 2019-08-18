شكرا لقرائتكم خبر عن أجوان ينخفض متأثراً بتركيبة فنية سلبية – تحليل صباحي – 18-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أجوان الخليج العقارية (AJWAN) في آخر جلساته ، وسط ارتفاع كبير بأحجام التداول ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.53% بما يعادل -0.20 دينار ، في ظل تأثره بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، أمام محاولته تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 14.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 11.10 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 14.00 .