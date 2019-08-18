ع عقارية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 18-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الشركة العربية العقارية (ARABREC ) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، ومع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.38% بما يعادل -0.10 دينار ، مصحوباً بارتفاع كبير بأحجام التداول . Advertisements ولهذا نحن نتوقع استمرار انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 27.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 25.18 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.18 ومستوى المقاومة 27.00 .

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