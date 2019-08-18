شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار ينخفض من جديد – تحليل صباحي – 18-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة أبيار للتطوير العقاري (Abyaar) انخفاضه في آخر جلساته ، وذلك بعدما حاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية في وقت سابق ، ليلامس بارتفاعه السابق مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليرتد منه انخفاضاً بتداولاته الأخيرة ويسجل خسائر بلغت نسبتها -4.20% بما يعادل -0.60 دينار ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 13.20 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 12.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.20 ومستوى المقاومة 14.50 .