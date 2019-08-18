شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي - 18-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مصرف الإنماء (1150) انخفاضه في آخر جلساته ، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.65% بما يعادل -0.16 ريال، ونلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح فيه .

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نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 23.54 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 25.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.54 ومستوى المقاومة 25.00 .