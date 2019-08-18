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شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 18-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إعادة (8200) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وكل هذه الضغوط الإيجابي التي تحيط بالسهم يدعمها ارتفاع كبير في أحجام التداول ليشير ذلك إلى سيطرة القوى الشرائية على حركة السهم .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.20 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 10.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.80 ومستوى المقاومة 9.80 .
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