الاقتصاد

إعادة يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 18-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إعادة (8200) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وأيضاً مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وكل هذه الضغوط الإيجابي التي تحيط بالسهم يدعمها ارتفاع كبير في أحجام التداول ليشير ذلك إلى سيطرة القوى الشرائية على حركة السهم .

 

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.20 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 10.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.80 ومستوى المقاومة 9.80 .

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