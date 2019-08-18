إعمار يحول خسائره إلى مكاسب – تحليل صباحي – 18-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم إعمار (4220) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند سعر 9.75 ، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً تلك الخسائر إلى أرباح ويغلق على مكاسب بلغت نسبتها 0.79% بما يعادل 0.08 ريال ، ليظل بهذا الارتفاع مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، بعد وصوله لمستويات شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 11.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.75 ومستوى المقاومة 10.50 .
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