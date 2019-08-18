استثمار يهوي بفجوة سعريه – تحليل صباحي – 18-08-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هوى سهم استثمار (1030) انخفاضاً في آخر جلساته ، ليسجل أدنى سعر له عند 16.8 ، وهو أدنى مستوى له هذا العام ليرتد منه ارتفاعاً ويستقر عند سعر 17.34 ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -6.17% بما يعادل -1.14 ريال ، مصحوبا بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليكسر خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات لقوة النسيبة ، كمحاولة لتصريف تشبعه البيعي بها .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 16.22 ، طيلة ثبات المقاومة 18.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.22 ومستوى المقاومة 18.00 .
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