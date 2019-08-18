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شكرا لقرائتكم خبر عن السريع يؤكد على اختراق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 18-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، جاء ارتفاع سهم مجموعة السريع (1213) في آخر جلساته ، ليؤكد بذلك على اختراق خط اتجاه هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق السهم أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.20% بما يعادل 0.02 ريال ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ويأتي هذا الارتفاع الطفيف مصحوباً بانخفاض أحجام التداول .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 11.06 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.60 ومستوى المقاومة 11.06 .
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