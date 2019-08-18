شكرا لقرائتكم خبر عن "مهنتك ايه وبتشتغل كام ساعة؟".. تعرف على عدد ساعات العمل لكل مهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ضمن نشرته للقوى العامة عن الربع الأول من العام الجارى "الفترة من يناير – مارس 2019"، عن متوسط ساعات العمل لكل نشاط وقطاع اقتصادى، حيث أوضح الجهاز فى نشرته التى حصل ”الخليج 365” على نسخة تفصيلية منها، أن المتوسط العام لساعات العمل الأسبوعية لدى العاملين بأجر يبلغ 46.5 ساعة.

وبحسب النشرة الإحصائية للقوى العاملة عن الربع الأول من 2019، ننشر متوسط ساعات العمل لكل مهنة ونشاط اقتصادى بالدولة، والتى جاء أعلاها من حيث ارتفاع عدد ساعات العمل الأسبوعية، العاملين فى نشاط الخدمات المنزلية بـ 57.2 ساعة فى الأسبوع، وفى المقابل جاء أقل عدد لساعات العمل لدى العاملين فى مجال التعليم بـ 40.2 ساعة أسبوعياً.

فيما سجلت ساعات العمل الأسبوعية، على مستوى عدد من الأنشطة الاقتصادية بالدولة، خلال الربع الأول من 2019، كالتالى:

- المزارعون والعاملون فى مجال الزراعة وقطع الأشجار والصيد، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 45.2 ساعة.

- العاملون فى مجال التعدين واستغلال المحاجر، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 42.1 ساعة.

- العاملون فى مجال الصناعات التحويلية، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 49.4 ساعة.

- عمال الكهرباء والغاز، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 45.3 ساعة.

- عمال الصرف الصحى ومياه الشرب ومعالجة النفايات، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 46.1 ساعة.

- العاملون فى مجال التشييد والبناء، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 45.9 ساعة.

- العاملون فى مجال تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 51.6 ساعة.

- العاملون فى مجال النقل والتخزين، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 49.5 ساعة.

- العاملون فى مجال خدمات الغذاء والإقامة، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 52.8 ساعة.

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- العاملون فى قطاع المعلومات والاتصالات، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 48.6 ساعة.

- العاملون فى مجال الوساطة المالية والتأمين، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 44.7 ساعة.

- العاملون فى مجال العقارات والتأجير، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 50.8 ساعة.

- العاملون فى الأنشطة العلمية والتقنية المتخصصة، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 46.4 ساعة.

- العاملون فى الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 52.1 ساعة.

- العاملون فى مجال الدفاع المدنى والحماية الاجتماعية، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 42.7 ساعة.

- العاملون فى التعليم، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 40.2 ساعة.

- العاملون فى الصحة والعمل الاجتماعى، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 43.2 ساعة.

- العاملون فى الفنون والإبداع والتسلية، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 45.1 ساعة.

- العاملون فى مجال الخدمات المنزلية للأسر، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 57.2 ساعة.

- العاملون فى المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية كالسفارات والقنصليات، يبلغ متوسط ساعات عملهم الأسبوعية 54.7 ساعة.

من الجدير بالذكر أن عدد ساعات العمل المذكور لكل مهنة ونشاط، هى متوسط ساعات العمل الأسبوعية، وتنطبق على العاملين بأجر فى هذه القطاعات والأنشطة وليس أصحاب الأعمال فى تلك المهن.