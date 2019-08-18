شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إعلان نتائج الربع الثانى من 2019.. اعرف معنى 8 مصطلحات شائعة فى سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، لإعلان نتائج بحث القوى العاملة خلال الربع الثانى من العام الجارى "الفترة من أبريل- يونيو 2019"، والمتوقع استمرار تراجع معدل البطالة به عن 8.1% الذى سجله الربع الأول من ذات العام.

قبل إعلان تلك النتائج، ينشر ”الخليج 365” مفاهيم أبرز 8 مصطلحات شائعة ومستخدمة فى التقارير الحكومية الصادرة حول القوى العاملة، والتى تستخدم للتعبير عن الحالة والأوضاع فى سوق العمل، حتى تتمكن من الفَهم الجيد لما تقرأه عن مؤشرات العمل ومنعا لحدوث خطأ أو التباس فى تفسير تلك المؤشرات والأرقام المعلنة، وذلك من واقع التعاريف المحددة من قبل جهاز الإحصاء المعنى بإعلان مؤشرات العمل فى مصر كل 3 أشهر "لكل ربع من العام".

1- القوى البشرية

يشمل مصطلح القوى البشرية فى نشرات القوى العاملة جميع السكان، عدا صغار السن أقل من 6 سنوات والأفراد 65 عام فأكثر ولا يعملون ولا يرغبون فى العمل ولا يبحثون عنه "المسنين"، بالإضافة إلى المصابين بعجز كلى "غير فادر على العمل بصفة دائمة".

2- الأفراد داخل قوة العمل

يشير هذا المصطلح إلى جميع الأفراد "15 سنة فأكثر" ويساهمون فعلا بمجهوداتهم الجسمانية أو العقلية فى أى نشاط اقتصادى يتصل بإنتاج السلع والخدمات "المشتغلون"، وكذلك القادرون على أداء مثل تلك الأنشطة ويرغبون فى أدائها ويبحثون عنها ولكن لا يجدونها "المتعطلون"، فالمشتغلون والمتعطلون يندرجون تحت مصطلح "أفراد داخل قوة العمل".

3- المشتغلون

يندرج تحت هذا المصطلح الأفراد 15 سنة فأكثر الذين يزاولون أعمالا بأى من الأنشطة الاقتصادية لبعض الوقت "على الأقل ساعة" خلال فترة البحث القصيرة "أسبوع" سواء داخل المنشآت أو خارجها.

4- من هم فى حكم المشتغلين

يندرج تحت هذا المصطلح الأفراد المرتبطون بعمل ولم يتمكنوا من ممارسته طوال فترة بحث القوى العمل العاملة "3 شهور عمل ميدانى" بسبب المرض أو الإصابة أو الإجازة الاعتيادية أو منحة تدريبية أو دراسية، أو لنزاع عمالى أو لعدم انتظام العمل فى المنشأة، أو لأسباب مؤقتة، أو لأسباب ترجع لطبيعة العمل فى بعض الأنشطة، واستثناء من ذلك لا يعتبر الفرد المرتبط بعمل والحاصل على اجازة بدون مرتب لمدة عام فأكثر مشتغلا طالما لم يزاول عملا آخر خلال فترة "البحث الميدانى".

5- المتعطلون

يشير هذا المصطلح للأفراد من 15- 64 عام الذين يقدرون على العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه، ويعتبر الفرد متعطلا خلال أسبوع البحث وإن كان قد تعاقد على عمل وحدد لتسلمه تاريخ لاحق على تاريخ أسبوع البحث فى الميدان، كما يدخل فى إطار المتعطلين الموقوف عن العمل ايقافا مؤقتا، أو لأجل غير مسمى مادام يبحث عن عمل ولا يجده ولا يتقاضى أجرا أثناء أسبوع البحث.

6- متعطل قديم "سبق له العمل"

هو من سبق له العمل، غير انه خلال فترة البحث تم حصره ضمن المتعطلين.

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7- متعطل حديث "لم يسبق له العمل"

يشير هذا المصطلح إلى الذى لم يسبق له العمل على الإطلاق، مثل الخريج الذى لم يلتحق بأى عمل بعد.

8- الأفراد خارج قوة العمل

يندرج تحت هذا المصطلح، الأفراد فى سن 6- 64 عام والقادرون على العمل ولا يعملون ولا يبحثون عن العمل أثناء فترة تنفيذ البحث ميدانيا، وذلك لسبب أو أكثر من الأسباب التالية:

أولا: أسباب ممتدة لفترة "طويلة"

- ظروف عائلية "ربة منزل".

- طالب متفرغ للدراسة.

- عدم الرغبة فى العمل "زاهد عن العمل".

- بالمعاش أو التقاعد وعمره أقل من 65 عاما.

- عجز جزئى يمنع الفرد مؤقتا عن العمل.

- من هم فى إجازة بدون مرتب لمدة سنة فأكثر ولا يعملون ولا يبحثون عن عمل.

ثانياً: أسباب مؤقتة "فترة قصيرة" للخروج من قوة العمل

- المجندون سواء كانوا من حملة المؤهلات أو من غير حملة المؤهلات، وسواء كانوا يعملون أو سبق لهم العمل قبل التجنيد، وسواء كانوا مجندين عاديين أو ضباط احتياط أو ملتحقون للعمل بجهاز الشرطة.

- نزلاء المستشفيات غير المرتبطين بعمل.

- نزلاء السجون.

- الموقوف مؤقتا عن العمل أو لأجل غير مسمى طالما لا يتقاضى أجراً ولا يبحث عن عمل.

- خريج الجامعة الذى لا يؤدى الخدمة العامة.