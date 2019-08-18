شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى لمواد البناء يستهدف تسيير بعثات تجارية لـ3 دول فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن المجلس التصديرى استهدف 3 بعثات إلى أفريقيا وتم الانتهاء من بعثة الشركات إلى غانا فى الفترة الماضية.

وكشف جمال الدين لـ"الخليج 365"، أن هناك بعثتين إلى دول نييجيريا وكوت فوار وجيبوتى، من المقرر أن تضم 15 شركة بقطاع مواد البناء، من أجل فتح الأسواق التصديرية.

Advertisements

وكان المجلس التصديري لمواد البناء ، أعلن تراجع صادرات القطاع خلال شهر يونيو الماضي بنحو 9 % ليبلغ ما قيمته 283 مليون دولار، مقابل 310 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .

وكشف التقرير، عن إنخفاض صادرات "الحديد الصب والصلب" بنحو 38 % ليبلغ ماقيمته 38 مليون دولار مقارنة بنحو 62 مليون دولار ، و"المواسير" بنحو 67% لتبلغ ما قيمته 475 ألف دولار مقابل 1.459 مليون دولار، وكذلك "الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير وأدوات المائدة من حديد صلب" بنحو 15% لتبلغ ماقيمته 13 مليون دولار مقارنة بنحو 15 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماصي.

وتراجعت صادرات مصر من "النحاس ومصنوعاته" بنسبة 48 % لتسجل 11 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار، وصادرات "الألمونيوم ومصنوعاته" بنحو 12% لتسجل ما قيمته 43 مليون دولار مقابل 49 مليون دولار، و"النيكل ومصنوعاته" بنحو 84% لتبلغ ما قيمته 126 ألف دولار مقابل مليون دولار، و"ألأصناف المتنوعة من المعادن العادية" لتبلغ ماقيمته ألفي دولار مقابل 181 ألف دولار .