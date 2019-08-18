«جي.بي.مورجان»: الرسوم تكلف الأسرة الأمريكية 1000 دولار سنوياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد بنك «جي.بي. مورجان تشيس» أن التعريفات الجمركية لا تزال مصدر الخطر الأكبر للأسهم الأمريكية في «وول ستريت»، مشيراً إلى أن الشركات قد تتضرر سلباً في عام 2020 من تلك الرسوم.

وأوضح خبراء في البنك بقيادة «دوبرافكو لاكوس بوجاس» في مذكرة نقلتها وكالة «بلومبرج» الأمريكية، أول أمس الجمعة، أن التعريفات تظل أكبر مصدر للمخاطر بالنسبة للأسهم. وخفض البنك تقديراته لأرباح الشركات المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال العام المقبل إلى 177 دولاراً للسهم مقارنة مع 178 دولاراً في السابق، بسبب تأثير التعريفات المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم 1 سبتمبر/‏‏أيلول.

وحذر «جي.بي.مورجان» من أن الشركات الصغيرة لديها قدرة محدودة على تمرير التكاليف إلى الموردين والمستخدمين النهائيين، ويرى أن الرسوم الجمركية ستكلف كل أسرة حوالي 1000 دولار سنوياً في المتوسط مع الجولة الجديدة من التعريفات البالغة 10% لترتفع من 600 دولار في المراحل السابق من الحرب التجارية.

وقال الخبراء إن هذه الخسائر سوف تفسد إلى حد كبير الفوائد جراء التخفيضات الضريبية.