شكرا لقرائتكم خبر عن الحوكمة ومحاصرة صناديق التحوط في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل



اندي موكيرجي *

أبرز ضحايا الزيادة الأخيرة في ضريبة الأرباح السنوية التي تتجاوز 50 مليون روبية، من 35.9% إلى 42.7%، صناديق الاستثمار الأجنبية الناشطة في الهند والتي تتكبد حالياً خسائر دورية. هذه الصناديق تسدد أعلى معدلات ضريبة الشركات ناهيك عن الرسوم.

الإجراءات الضريبية التي تفرضها حكومة الهند تحاصر قطاعاً مهماً من قطاعات إدارة الأصول وتدفع كبار المستثمرين فيه للبحث عن ملاذات آمنة، بينما يلجأ المستثمرون الأفراد نتيجة حصار تلك الصناديق للاستثمار في الذهب وهو أحد الأصول غير المنتجة.

لقد تطورت صناديق التحوط المحلية في الهند على مدى السنوات السبع الماضية وبلغت قيمتها الكلية 6 مليارات دولار، بينما تجاوزت قيمة استثمارات الأجانب في الأسهم الهندية 400 مليار دولار.

ومن أبرز ضحايا الزيادة الأخيرة في ضريبة الأرباح السنوية التي تتجاوز 50 مليون روبية، من 35.9% إلى 42.7%، صناديق الاستثمار الأجنبية الناشطة في الهند والتي تتكبد حالياً خسائر دورية. هذه الصناديق تسدد أعلى معدلات ضريبة الشركات ناهيك عن الرسوم.

وغالباً ما يكون من السهل على المستثمرين خارج الحدود، إيجاد ملاذات بديلة، أما بالنسبة لمديري الصناديق المحلية فليس أمامهم خيار سوى مغادرة البلاد. ففي الوقت الذي لا تفرض سنغافورة ضريبة على خروج ودخول الأموال، تفرض حكومة مودي ضريبة على حركة المال بنسبة 21% بعد أن كانت 18% فقط. وهذا يعني أن على الصناديق حالياً تحييد 42% من إجمالي العائدات قبل توزيع حصص المساهمين. وهذا يشكل محور أنشطة صناديق التحوط طويلة الأجل التي تستخدم أوعية الاستثمار لرفع قيمة الائتمانات المغطاة بالقروض إلى الحد الأعلى. والأسوأ من ذلك أن المستثمرين لن يتمكنوا من تعويض تلك الضرائب في حال تعرضهم لأية خسائر.

ويشكك مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند في مصدر أموال صناديق التحوط التي تستثمر في الهند سواء جاءت من سنغافورة أو هونج كونج. ويعتقد المجلس أن الأموال القذرة- عائدات الجريمة أو الفساد أو التهرب الضريبي - تعود إلى الوطن من المراكز المالية الخارجية بعد غسلها. أياً كان الأساس المنطقي لتلك المخاوف، فإن جهود هيئات التنظيم الهادفة إلى بناء صناعة استثمارات محلية من الصفر، يتم نسفها على أيدي مصلحة الضرائب.

مثل هذا الحصار سيغير قواعد اللعب في ملعب هو أساساً غير مستو. فالتضييق على مستثمري الآجال القصيرة، سيدفع المراهنين على مكاسب الأسهم إلى حضن شركات إدارة الأصول التي تهيمن على الاستثمارات وبالتالي تغلق الهند أي نافذة لتطوير قوانين الحوكمة.

فإجمالي ثروات الأسر الهندية لا يتجاوز 6 تريليونات دولار، وهو مبلغ ضئيل مقارنة مع 52 تريليون دولار للأسر الصينية. وعلى الرغم من ذلك، يوجد في الهند 343 ألف مليونير، وفقاً لتقرير مجموعة «كريدي سويس» المصرفية العام الماضي. وبالنسبة لهؤلاء، من المهم الوصول إلى الأصول غير المرتبطة بعائدات سوق الأوراق المالية التي يستثمرون فيها عبر الصناديق المدرجة. وإذا غابت صناديق التحوط بسبب الضرائب، فسيُترك للأغنياء في الهند خياران أحلاهما مر، إما الهروب خارج الهند أو القبول بالحد الأعلى من الضرائب.

ولا تزال الكثير من ثروات الهند الخاصة محبوسة في الذهب، وأي زيادة في حيازته تنعكس على تطور المجتمع. وفي بلد يسعى إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 5 تريليونات دولار بنهاية فترة ولاية مودي الثانية في عام 2024، صعوداً من 2.8 تريليون دولار حالياً، لا بد من تشجيع رأس المال المغامر لدخول قطاع الأصول الإنتاجية. ولا شك في أن الضرائب التي تجمعها الحكومة تحدث التغيير الغبي من خلال محاصرة صناديق التحوط وسد منافذ تطويرها.

وتنتشر المحسوبيات في قطاع التمويل ولا يمكن لجمها إلا بتوفيره. وبدون قطاع يدعم جهود مكافحة الفساد من خلال تكامل أنشطة الشركات والمحللين والخبراء وهيئات التنظيم وتسخير التقنية لتطوير نظام مالي بروح العصر، ستبقى مشاكل الهند بلا حل وتبقى مكاسب قطاع المال تصب في الجيوب الخطأ.

* بلومبيرج