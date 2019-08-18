نصيحة مجرب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:

عوامل التشتيت البصري

إنجاز العمل، أيّاً كان نوعه، خلال الوقت المحدَّد وبالمستوى المطلوب، يستلزم الابتعاد قدر الإمكان عن المشتتات البصرية المحيطة، حيث إنّ تلك الأمور تشتت التركيز وتعمل على قطع تدفق الأفكار إلى العقل وتحول بين العامل وما يحاول إنجازه، بينما العمل في بيئة خالية من المثيرات سيساعدك على إنجاز مهامك بصورة أكبر ويفقدك الإحساس بمرور الوقت ممّا يمكنك من العمل لساعات أطول دون ملل أو الشعور بطول الوقت.

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حدد أولويات عملك

عليك أن تبدأ يومك وأنت على دراية بأولوياتك، وتحدد المهام التي يمكنك القيام بها خلال اليوم والتي من شأنها مساعدتك على إحراز تقدم، ثم أدرجها في قائمة إجراءات بسيطة حيث تخصص ساعة لإنجاز كلّ عمل منها.

كافئ نفسك

بعد الانتهاء من إحدى المهام، امنح نفسك فترة راحة حتى تسترجع تركيزك. وقد تتمثل فترات الاستراحة هذه بالقيام بعمل مفيد وبسيط أو شرب كوب من القهوة، أو تناول وجبة غداء، أو ربما المشي. وعلى هذا النحو، حاول وضع حد زمني لهذه الأعمال، بحيث لا تستمر طويلاً.