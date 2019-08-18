شكرا لقرائتكم خبر عن سندات الخزانة تدخل في «حرب العملات» بين واشنطن وبكين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير



دخلت التوترات التجارية بين واشنطن وبكين مرحلة جديدة، حيث اتهمت الولايات المتحدة الصين بالتلاعب بقيمة عملتها، لتكون لها الغلبة التجارية. ومن المعروف أن تهديدات حروب العملة ليست بالأمر الجديد، ففي أي مناوشات تجارية، غالباً ما تكون التعديلات في قيمة العملة نتيجة طبيعية للتعريفات الجمركية أو تراجع النمو، أو أحد الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية لتخفيف تأثير هذه الحروب، ومع المناوشات بالتعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة وهبوط اليوان أمام الدولار، فإن احتمالات قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتقال إلى هذه الخطوة أصبح بمثابة خطر متزايد.

عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات صينية تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، توقع الاقتصاديون تراجع قيمة اليوان، مع ارتفاع قيمة الدولار، ولكن عندما تحرك اليوان وفقاً للتوقعات، اتهم ترامب الصين بالتلاعب بعملتها، وطالب صندوق النقد الدولي بالتحقيق.

وعلى الرغم من احتجاجات ترامب، لم تجد تحقيقات صندوق النقد الأخيرة أي دلائل تشير إلى أن الصين قد تلاعبت بعملتها، موضحاً أن قيمة اليوان متماشية إلى حد كبير مع الأسس الاقتصادية.

ولكن بغض النظر عن الموقف السياسي، فإن هذا الأمر سينتج عنها رابحون وخاسرون، وأي تصعيد كبير في حرب العملات، قد يرفع من مخاطر السوق ويُدخل الصين في أزمة اقتصادية.

اليوان الرخيص يفيد المستهلكين الأمريكيين

ومع انخفاض قيمة العملة الصينية وتراجعها إلى 7 يوانات لكل دولار أمريكي، أصبحت الأسواق أكثر توتراً، خوفاً من إعادة سيناريو 2015 2016، ففي ذلك الوقت، ونظراً لأن الاقتصاد العالمي كان في خضم ركود في قطاع الطاقة، ارتفعت مستويات التدفقات المالية الخارجة من الصين، مع أحجام المستثمرين.

لكن الكثير قد تغيّر منذ فترة 2015- 2016، حيث شددت الصين ضوابطها لرؤوس الأموال وحدّت من المضاربات على اليوان، وهذا ما منح البنك المركزي الصيني سيطرة أكبر على العملة؛ لأنه يهدد الهدف لسعر الصرف اليومي.

ومن المفارقات أنه في الوقت الذي تخشى فيه الولايات المتحدة من أن الصين ستخفض من قيمة عملتها، فإن البيانات الحقيقية تشير إلى أنها كانت تدفعها للأعلى خلال السنوات القليلة الماضية. ونظراً لأن الصين تتطلع إلى إعادة توازن اقتصادها من التصنيع إلى الخدمات، فقد ركزت على تحسين القوة الشرائية للمستهلكين من خلال زيادة الأجور والتحيز نحو عملة قوية.

وتشير تدابير مثل مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي (REER) الصادر عن بنك التسويات الدولية، إلى أن سعر اليوان أعلى بنسبة 13.4% من متوسطه في 15 عاماً، بينما ارتفع الدولار بنسبة 10.3%، وبمعنى آخر يبدو أن اليوان قد ارتفع أكثر من الدولار خلال تلك الفترة. والفائز الأكبر من الانخفاض الأخير هو المستهلك الأمريكي، حيث إن الواردات الصينية أرخص الآن، مما يقلل تأثير الرسوم الجمركية، في حين تستفيد الشركات الأمريكية التي تستورد من الصين من ذلك أيضاً.

كما أن الفائز الآخر من ذلك، هو الدولار الأمريكي نفسه، حيث يميل إلى أن يكون عملة عكس التقلبات الدورية للعملات. وإذا كان النمو في بقية العالم يتسارع بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الدولار يميل إلى الانخفاض. ومع ذلك، في حال نمو الاقتصاد الأمريكي، فإن الدولار الأمريكي يرتفع كما نرى اليوم.

قطاع العقارات.. الخاسر الأكبر

ومما لا شك فيه أن المستهلك الصيني سيكون الخاسر الأكبر، حيث إن العملة الضعيفة ترفع أسعار الاستيراد وتحد من مستويات المعيشة، في حين أن واردات السلع على وجه الخصوص ستضعف. ونظراً لأن أسعارها مقومة بالدولار، فإن ارتفاع أسعار السلع سيضغط على تكاليف المدخلات، ويضعف هوامش الشركات ويُبطئ الإنفاق الحكومي.

ويمثل ضعف اليوان أيضاً خطراً على ديون الشركات الصينية غير المالية والصادرة بالدولار الأمريكي، والتي تقارب 850 مليار دولار، حيث أصبحت 3 أمثال ما كانت عليه في عام 2014. وفي الوقت نفسه، أصدرت البنوك الصينية ديوناً بقيمة 670 مليار دولار. ومعاً، تتجاوز أعباء البنوك أكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي، وينتج عن ذلك ارتفاع معدلات التخلف عن السداد، والتي من المتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية.

ومطورو العقارات على وجه الخصوص معرضون لأكبر المخاطر، حيث إن الكثير منهم لديهم ديون دولية رخيصة على مدى السنوات القليلة الماضية. ويمثل القطاع العقاري وحده نصف الديون ذات العائد المرتفع في آسيا، وما يقرب من 15% من سوق السندات بأكمله.

حروب العملة تُقوِّض النمو

وبغض النظر عن الفائزين أو الخاسرين المباشرين، فإن حروب العملة على المدى الطويل لن تفيد أياً من الأطراف المتصارعة. ويمثل تصعيد الحرب التجارية الأمريكية مع الصين، أكبر خطر على النمو العالمي، ويمكن أن تؤدي النزاعات المستمرة إلى ركود لم يحن أوانه بعد.

انتقادات قاسية

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ومع ذلك، إذا تنازل ترامب بسهولة، فسيواجه انتقادات قاسية؛ لأنه فوت فرصة لإجبار الصين على تحرير اقتصادها. وسيتم تسريع الوصول إلى حل بين الطرفين أو إصدار نسخة معدلة من الاتفاق في حال ظهرت بوادر ركود أو أزمة مالية في الأفق. أما في حال غياب ذلك، فيمكن أن تستمر الحرب التجارية الباردة، حيث سيُبقي كلا الجانبين الاتصالات مفتوحة.

وفي هذا السيناريو، تأمل الصين أن يؤدي تغيير القيادة إلى تنصيب رئيس أمريكي أكثر تصالحاً وتعقلاً. وفي الوقت نفسه، يأمل ترامب تدهور النمو، مما سيجبر الصين على التنازل عن مطالبها.

وستصبح أي لعبة انتظار خطيرة، حيث إن الثقة الاقتصادية والسوقية يمكن أن تتآكل بسرعة، مما يترك مجالاً ضيقاً للتدخل الدبلوماسي، وإضافة إلى الاتهامات التي تطلقها الإدارة الأمريكية، يبدو أن كلاً من اليابان وألمانيا لن تكون بعيدة عن أصابع اتهام ترامب بالتلاعب بالعملة، وعلى الرغم من ذلك، فإن الين الياباني سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية كنتيجة مباشرة للحرب التجارية، بينما لا تمتلك ألمانيا وإيطاليا عملات مستقلة يمكنها التلاعب بها. ويظهر من خلال الأرقام أن الدولار الأمريكي يواصل صعوده، وفي طريقه إلى أعلى مستوياته تاريخياً، بفضل تسجيل الاقتصاد الأمريكي حالياً، نمواً أكبر من أي دولة متقدمة أخرى. وتشير فرضيات إلى أن إجراء خفض إضافي على سعر الفائدة، سيعزز هبوط الدولار مقابل العملات الأخرى.

احتمال الركود

ولا يمكن للولايات المتحدة بطبيعة الحال، إضعاف عملتها من جانب واحد، حيث إن تلك الخطوة من المحتمل أن تؤدي إلى حالة ركود عالمية، إضافة إلى أنها ستزيد من التوترات السياسية وتؤدي إلى تقلبات شديدة في العملات، في الوقت الذي تحاول فيه الدول خفض عملاتها للحصول على بعض الفوائد الاقتصادية.

دور جديد لسندات الخزانة

وأظهر تحليل نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الأربعاء الماضي، أن المخاوف الأكثر تحديداً في الأسواق هي أن الإدارة الأمريكية قد تتدخل بشكل مباشر لإضعاف الدولار الأمريكي، مؤكداً أنه في حين أن اليورو والين والإسترليني، كلها أهداف محتملة، فإن المجال الأكبر لعدم الاستقرار المالي العالمي سيرتبط بالصين والولايات المتحدة.

وبحسب التقرير: «تعد أكثر العبارات التي توضح العلاقة المالية الوثيقة بين الولايات المتحدة والصين، هي تلك التي قالها بول فولكر، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق حينما وصفها «بالعناق القاتل». وتتضمن تلك الروابط حقيقة أن الصين تمتلك ما يزيد على تريليون دولار من الديون السيادية الأمريكية، وأمام الاحتكاك التجاري المدوي بين الدولتين، فإن السيناريو الكابوسي الواضح سيكون استخدام الاحتياطات الأجنبية الصينية الرسمية كسلاح ضد الولايات المتحدة.

وذكر التحليل أن هناك بعض المؤشرات على هذا، ففي الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو/‏‏أيار الماضي، خفضت الصين حيازتها من السندات السيادية الأمريكية بمقدار 20.7 مليار دولار لتسجل 1.1 تريليون دولار، لكن الصين لا تزال تمتلك أكبر حيازة للديون الأمريكية على الرغم من تراجعها بنحو 81 مليار دولار منذ يونيو/‏‏حزيران 2018، ولكن على المدى الطويل، فإن حصة ملكية الصين في الديون الأمريكية المصدرة انخفضت من أعلى مستوى على الإطلاق في 2011 عند 14% إلى 7% مؤخراً.

وقال التقرير: «من الواضح أن استعداد الصين لتمويل العجز المالي الأمريكي المتزايد آخذ في التراجع، والسؤال هو: إلى أي مدى ستركز التفسيرات على ذلك الانسحاب الصيني من أكبر سوق ديون سيادية حول العالم؟، وما إذا كان الجميع راضياً إزاء تهديد التعامل مع السوق كسلاح اقتصادي؟، والخوف من أن الصين قد تستخدم هذا النفوذ المالي للتأثير في السياسة الأمريكية له ما يبرره جزئياً».

وفي 2011 ناقش ديناج جانج كبير محرري صحيفة «بيبول داي» فكرة ضرورة استخدام بكين سلطتها المالية لمنح الولايات المتحدة درساً بعد مبيعات الأسلحة إلى تايوان، ولكن ذلك التهديد لم يؤثر في وزارة الدفاع الأمريكية.

وفي عام 2012 ناقش تقرير آخر أن التهديد لم يكن ذا مصداقية، لأن استخدام السندات الأمريكية باعتبارها أداة قهرية سيكون له تأثير محدود، كما أنه سيلحق ضرراً أكبر بالصين وليس بالولايات المتحدة، والبنتاجون لديه وجهة نظر وهي أن الصين لا يمكنها التخلص من سندات الخزانة الأمريكية دون زيادة العوائد على هذه السندات (وذلك يخفض قيم رأس المال)، ويؤدي إلى خسائر كبيرة في حيازتها، وفي حالة استرجاع البلاد لقيمة السندات، فإن الخسائر حينها ستتضاعف بارتفاع قيمة اليوان الصيني وهبوط الدولار.

تقلب شديد

اليقين الوحيد هو أن أي قرار مفاجئ ببيع حيازات الصين من سندات الخزانة الأمريكية من شأنه أن يؤدي إلى تقلب شديد في الأسواق العالمية؛ لذلك من المهم أن نلاحظ أن القادة الصينيين يخشون عدم الاستقرار قبل كل شيء، وفي النهاية تكمن القوة الحقيقية في إشارة فولكر إلى «العناق القاتل» في النتيجة غير المقصودة للترابط.

وقبل الأزمة المالية العالمية كانت مدخرات الصين الزائدة التي انعكست في تراكم احتياطاتها الرسمية، عاملاً مساهماً مهماً في فقاعة الائتمان الأمريكية التي كاد انهيارها في 2007-2008 أن يماثل نموذج الكساد في ثلاثينات القرن الماضي، ولكن لكي نكون منصفين للصينيين، فإن ضخ أموالهم الضخم في 2009-2010 حتى وإن كان ذلك في صالحهم الخاص أسهم في إعادة الاقتصاد العالمي إلى الطريق مجدداً.



حدث بلا تأثير

على الرغم من أن السندات الأمريكية أنهت تداولات الأسبوع معوِّضة خسائرها في الأسبوع السابق، بتسجيل أفضل أداء شهري منذ عام 2015، وسط الضبابية التي تخيم على المستثمرين، فإن أسواق السندات أرسلت رسالة تحذيرية بشأن الركود الاقتصادي، حيث حذرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» المستثمرين من أنها في حالة تأهب قصوى إزاء الاقتصاد الأمريكي.

وبحسب تقرير حديث صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز»، فإن خطر تعرض الولايات المتحدة لركود اقتصادي في غضون اثني عشر شهراً المقبلة قد زاد، بفعل عدم القدرة على التنبؤ في ما يتعلق بالصعيد التجاري.

وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الأسبوع الماضي، في الوقت الذي تبيع فيه بكين حيازتها، يشير إلى أن المدخرات المحلية والأجنبية تدعم ما هو مفترض أن يكون مجموعة الأصول الأكثر أمناً في العالم، لدرجة أن يكون سحب الاستثمارات الصينية مجرد حدث بلا تأثير.

وعلاوة على ذلك، فإن حصة متنامية من الديون الحكومية في منطقة اليورو، تمنح عائداً سالباً على عكس نظيرتها الأمريكية، ومع ذلك فإنه توجد محاذير في أي تحليل لتدفقات رأس المال الصيني، حيث إن بيانات رأس المال الدولي التي تصدر عن وزارة الخزانة الأمريكية لا توضح كل التغييرات في محفظة الاحتياطات الرسمية الصينية، ويمكن نقل الحيازات إلى حسابات وصية في لوكسمبورج أو بلجيكا، كما أنه من الممكن أيضاً أن تحاول بكين دعم العائد في احتياطاتها عبر التحول إلى أصول دولارية ذات عائد أعلى.