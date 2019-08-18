500 طائرة للناقلات الوطنية تسيّر 53 رحلة كل ساعة في يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



سجلت شركات الطيران الوطنية «الإمارات» و«الاتحاد» و«العربية» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً في عدد الرحلات المجدولة خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بنسبة 6% لتصل إلى 39525 رحلة طيران، مقارنة مع 37278 رحلة خلال يونيو / حزيران الماضي.

وبلغ متوسط عدد رحلات الطيران التي شغلتها الناقلات الوطنية خلال الشهر الماضي نحو 1275 رحلة يومياً أي بنحو 53 رحلة طيران كل ساعة تقريباً، وهو ما يعكس حجم شبكة الوجهات التي تخدمها عبر أساطيلها التي تضم نحو 500 طائرة تقريباً.

وأظهرت بيانات شهر يوليو/ تموز، الصادرة عن «أوه إيه جي» المتخصصة في تحليل بيانات رحلات الطيران إن «طيران الإمارات»، قامت بتشغيل 16598 رحلة طيران مجدولة، بنمو بنسبة 5% مقارنة مع جدول رحلات يونيو/ حزيران، فيما شغلت «الاتحاد للطيران» 8082 رحلة، بنمو 8.5%، كما ارتفع عدد رحلات «العربية للطيران»، انطلاقاً من مراكز عملياتها في الإمارات ومصر والمغرب بنسبة 7.4% إلى 8522 رحلة، وارتفع عدد رحلات «فلاي دبي» 4% إلى 6323 رحلة.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، شغلت شركات الطيران الوطنية نحو 257.5 ألف رحلة طيران مجدولة، منها 38.7 ألف رحلة في يناير، و 35.2 ألف رحلة في فبراير، و 38.54 ألف رحلة في مارس، و 34.96 ألف رحلة في أبريل، و 33.3 ألف رحلة في مايو، و 37.28 ألف رحلة في يونيو.

وشغلت «طيران الإمارات» منذ بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي، 108.2 ألف رحلة طيران مجدولة، كما شغلت «الاتحاد للطيران» 53.3 ألف رحلة طيران، وشغلت «العربية للطيران» 51.7 ألف رحلة طيران، فيما شغلت «فلاي دبي» 44.3 ألف رحلة طيران.

ونشطت حركة السفر بين دولة الإمارات ووجهات عالمية، لتنقل المسافرين على متن الناقلات الوطنية، بسبب بدء موسم السفر الصيفي الذي يشهد حركة تنقل قوية جدا بسبب الإجازات والذي يمتد حتى أواخر شهر أغسطس/ آب الجاري.

وارتفعت حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال فترة الصيف، مدفوعة بإجازات المقيمين، إلى جانب عطلات المواطنين في الخارج، وغالباً من تقوم شركات الطيران، بزيادة عدد رحلاتها، من خلال تشغيل كافة الطائرات، وإعادة تنظيم عملياتها التشغيلية، باستخدام الطائرات ذات السعة الأكبر.

يشار إلى أن شركات الطيران الوطنية الأربع شغلت نحو 218 ألف رحلة طيران مجدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.