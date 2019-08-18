متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير



يعد الهاتف اختراعاً مدهشاً، فمن خلاله يستطيع الأشخاص التحدث مع بعضهم البعض من مسافات بعيدة، إلا أن العديد منا لا يتقن مهارات التحدث عبر الهاتف، على الرغم من أهميتها في عالم الأعمال، ومن هنا لابد من تأكيد أهمية تطوير المهارات عند التواصل عبر الهاتف، وهو ما سنؤكده في 7 خطوات، يمكن من خلال اتباعها أن تطور من مهارات التطور عبر الهاتف:

1- تكلم ببطء وبشكل واضح عندما تتحدث عبر الهاتف؛ حيث يتطلب الأمر من الشخص المزيد من الوقت لاستيعاب كل ما قيل، لذا من الضروري التحدث بتروٍ، ولفظ الأحرف و الكلمات، خصوصاً عندما تتحدث عن اسمك و عن الشركة التي تنتمي إليها، وعندما تريد أن تترك رسالة صوتية ليكن حديثك مقتضباً و يحتوي على المعلومات المهمة فقط.

2- تحدث بطاقة، وهنا الطاقة لا تعني رفع صوتك كثيراً، وإنما أن يكون صوتك حيوياً ونشيطاً تشعر من خلاله الطرف الآخر بأهمية حديثك؛ حيث إن معظم الناس يتأثرون بالأسلوب الممتع في فن الحديث.

3- تحدث بصوت سعيد ولطيف، لتشعر الآخر بأنك مهتم، وهذا الأمر أيضاً سيثري الحديث ويجعله مثمراً، وسيترك انطباعاً إيجابياً في مخيلة المتلقي. أما إذا كنت تجد صعوبة في القيام بذلك فيمكنك أن تضع مرآة وأن تبتسم كما لو أنك تتحدث وجهاً لوجه مع محدثك عبر هاتف.

4- استخدم لغة الجسد، فذلك يبعث النشاط والطاقة بصوتك، ويمكن أن تؤدي حركات بسيطة مثل تحريك اليدين أوالابتسام أوالمشي، فهذا كله يجعل صوتك أكثر حيوية وإيجابية، وقدرة على إقناع الآخرين بأفكارك والعروض التي تقدمها.

5- انصت للشخص الآخر، واستمع أكثر من التحدث، وفوق كل هذا لا تقاطع الطرف الآخر أبداً، فلا أحد يحب أن يتم مقاطعته عندما يتحدث، وتخيل الشخص الذي تتحدث معه، فهذا سيذكرك بأنك منخرط في محادثة مكونة من شخصين، وليس متلقياً ومتحدثاً فقط.

6- حافظ على تركيزك، وقم بطرح الأسئلة التي تساعدك على التركيز والاستزادة بالمعلومات، وهذا يبين أيضاً أنك مهتم بإرضاء عميلك، واسمح لعميلك بإكمال فكرته أو تصوره عن إحدى الخدمات ولا تقاطعه، فهذا الأمر سيترك انطباعاً جيداً لدى العميل.

7- اللغة تلعب دوراً مهماً في تطوير مهارات الاتصال الهاتفية، لذا أحسن انتقاء كلماتك، ولا ضير بكتابة ما تريد قوله على ورقة، وحاول استخدام لغة محايدة، وابتعد عن الجمل المباشرة التي تبدأ بكلمات مثل «يجب» و«عليك» واستبدلها بكلمات «أقترح عليك» و«أوصي».