شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء لـ الخليج: الرقابة والمحاسبة لحماية الشركات المساهمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبو شمالة

تستوقف المرء عدة نقاط لدى التفكير فيما واجهت شركات مساهمة عامة محلية من تحديات، نتيجة انتهاكات ومخالفات قام بها مسؤولون في هذه الشركات أدت إلى مواجهتها أخطاراً قد تصل إلى الإفلاس. فبداية من المسؤول عما حدث، وكيف مرت كل هذه المخالفات دون أن ينتبه لها أي من الأطراف المعنية، إلى السؤال الأبرز والأهم والذي تحرص ”الخليج 365” هنا أن تلقي عليه الضوء، وتسعى لإيجاد الجواب الأسلم له هو: كيف يمكن منع مثل هذه الأمور في المستقبل؟ وكيف يعرف المساهم في الأسواق حقوقه كي يتمكن من حمايتها. في الوقت الذي تتفاوت فيه الآراء فيما يخص تحميل المسؤوليات بين من يؤكد تقصير مجالس الإدارة المنتخبة لهذا الشركات ومن يرى أن أساس المشكلة يكمن في غياب القوانين الكافية التي تحكم أسواق الأسهم المحلية، ومن يرى أن هناك جانباً من اللوم يُلقى على المدققين الذين لم يقوموا بالدور المنوط بهم على أفضل وجه، وإلا لتمكنوا من اكتشاف المخالفات. إلا إن التوافق كان واضحاً حول هدف أكيد وأساسي وهو حماية الأسواق من أية مخالفات أو حالات مشابهة في المستقبل، وتعزيز الوعي لدى المساهمين، خاصة الأقلية منهم، بأن أصواتهم وإن كانت محدودة بصغر حجم حيازاتهم، إلا أنها تصبح عالية ولها تأثيرها في حال اجتمعت أصواتهم بما لا يزيد على حصة 5%. المساهم هو في نهاية المطاف من يحمل عبء الخسارة؛ لذا من المهم أن يعرف حقوقه ليتفادى هذه الخسارة.

قال الخبير القانوني حبيب الملا: إنه مما لا شك فيه أن مسألة إفلاس أي شركة مساهمة عامة أمر خطير وسابقة في أسواقنا وله تأثيرات سلبية على الأسواق وعلى شهية المستثمرين في الدخول في الأسواق والاستثمار فيها. كما أنه يثير التساؤل حول جدوى وفاعلية دور الأجهزة الرقابية خاصة في ظل وجود حالات تثير التساؤل حول وجود تضارب مصالح بين أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات والتصرفات التي تجريها تلك الشركات، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة لها وبالتالي للمساهمين.

وقال إنه بداية يجب التأكيد على أن القرار الاستثماري، هو من مسؤولية الشركات أساساً التي يجب أن تكون على دراية وإلمام بما تقدم عليه من خيارات استثمارية. كما أن الأجهزة الرقابية، ليس من اختصاصها أن تراقب جودة القرارات الاستثمارية التي تمارسها الشركات المدرجة. وإنما يبدأ دور الأجهزة الرقابية في مراقبة عملية الطرح الأوّلي ثم الإدراج ثم التزام الشركات المدرجة بالقوانين وبمبادئ الحوكمة الرشيدة.

وأضاف قائلاً: «المشكلة الحقيقية في نظري تكمن في التشريع، والمسؤولية تقع في المقام الأول على الجهات التي يجب أن تصدر التشريع وعلى رأسها وزارة الاقتصاد. فكيف يمكن أن لا يكون لدينا قانون مفصل ومستقل ينظم أسواق المال، في بلد يعدّ اقتصاده الأكثر تقدماً وتطوراً في المنطقة!، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن التشريعات السابقة وإلى حد ما الحالية - لهيئة الأوراق المالية باعتبارها الجهة الرقابية الأعلى على الأسواق والشركات المدرجة تعاني الكثير من القصور وتحتاج إلى أن تتضمن تعديلات تمكّن الهيئة من ممارسة دورها الرقابي بشكل فعال.

فمثلاً لم تكن الهيئة تملك التحرك، إلا إذا تقدم مساهمون يشكلون 5% من رأس المال بشكوى وفي غير ذلك فهي عاجزة عن التحرك!، كما أن الهيئة لا تملك إلا أن تحيل المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فإذا أردنا رقابة حقيقية على الأسواق فيجب إجراء تعديلات جذرية على قانون الهيئة، مقارنة بما هو جارٍ به العمل في الأسواق العالمية حتى تتمكن الهيئة من ممارسة دورها الرقابي بشكل فعال وحازم».

وأكد كذلك أهمية إجراء تعديلات تشريعية تفعّل دور صغار المساهمين وتمكنهم من التحرك بشكل جماعي وأكثر فعالية مما هو عليه الآن. بالإضافة إلى إجراءات حقيقية لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح. كما قال إنه لا بد من قوانين وقرارات واضحة تمنع ما يقوم به بعض مدققي الحسابات من «تجميل» للميزانيات العامة للشركات، بغرض ترحيل الخسائر أو تضخيم قيمة بعض الأصول أو غير ذلك، الأمر الذي يظهر وكأن الشركات تحقق أرباحاً هي في حقيقتها أرباح دفترية لا انعكاس لها في أرض الواقع.

وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في «الظبي كابيتال»: إننا لا يمكن أن نضع المسؤولية على جهة واحدة، فهناك عدة جهات مرتبطة بالشركة المساهمة العامة، بداية هناك مجلس إدارة الشركة الذي يتم تعيينه وانتخابه من قبل المساهمين وهو مسؤول عن الإدارة التنفيذية ورقابة الإدارة التنفيذية ومتابعة تطبيق الخطط الموضوعة للشركة ومتابعة التدقيق الداخلي، والأداء والأرباح والخسائر والاجتماعات ربع السنوية، دائماً في الشركات المساهمة يكون الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب عضواً في مجلس الإدارة ويجيب على مساءلة المجلس، وبما إن مجلس الإدارة ينتخبه المساهمون فهو يمثلهم ولا يمثل نفسه أو مصالح الأعضاء الشخصية، إنما مصالح المساهمين.

وقال إن مجالس الإدارة تقوم عادة بإنشاء العديد من اللجان للتدقيق والتوظيف والمكافآت وما إلى ذلك. كما تقوم بوضع تقارير ربع سنوية حول الأداء، بما يهدف لمراقبة الإدارة التنفيذية والتأكد من أنها تقوم بعملها بطريقة سليمة.

وتساءل: لماذا لم تظهر في هذه التقارير ربع السنوية أي ملاحظات حول المخالفات؟ ولماذا لم نرَ أي تقارير يتم إشراك المساهمين العاديين فيها بخلاف تقرير الحوكمة الذي نراه في آخر السنة؟ هذه النقطة من دون شك بحاجة إلى معالجة فعالة.

وقال إنه بالنسبة للمدقق الخارجي، فهو يتم انتخابه من الجمعية العمومية، أي من المساهمين للتدقيق على ميزانية الشركة التي يقوم بالتدقيق عليها وإصدارها المدير المالي والرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة؛ فبالتالي إذا كان المدقق الخارجي في تقريره لم يظهر أي تجاوزات أو ملاحظات أو أن يلفت نظر المستثمرين إلى نقاط يجدر بهم الانتباه لها، والسؤال لماذا لم نرَ مثل هذه الملاحظات في تقارير الشركات التي واجهت المخالفات؟ وأضاف قائلاً: إن الأمر يرجع إلى أن المدقق تعيّنه في بعض الحالات مجالس الإدارة أو بالأحرى الإدارة التنفيذية، وبالتالي قد لا يكونوا واضحين في تقاريرهم للمساهم، بل على العكس نجد أن كل علاقاتهم بالجمعية العمومية السنوية، وعندها يقف ممثل شركة التدقيق ليقرأ تقرير مدقق الحسابات الذي يركز في أغلبه، في نحو 75% إلى 80% منه على إبراء ذمة مدقق الحسابات من المسؤولية بدلاً من أن يركز على النقاط التي استرعت انتباه المدقق وعلى المساهمين متابعتها.

ولفت إلى عنصر آخر يجدر الاهتمام به، وهو ضباط الامتثال ومديرو المخاطر في العديد من الشركات، والدور المنوط بهم، فهم عادة ما يكلفوا برفع التقارير لمجلس الإدارة مباشرة، وعندها يحق لمجلس الإدارة أن يقرر إن كان يسائل الإدارة التنفيذية أو يوافق عليه ويتحمل بالتالي مسؤوليته. وقال إن هناك برأيه حاجة لإرفاق هذه التقارير كجزء ضمن تقارير الحوكمة السنوية، لأنها من الممكن أن تعطي المساهمين إشارات على بعض نقاط الضعف التي تتطلب التقوية والمساءلة.

وتحدث عن دور المساهم في الشركة، قائلاً إنه شريك في الشركة وفي الربح والخسارة وإذا ارتأى هذا الشريك ألا يقوم بمساءلة مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية في الجمعية العمومية أو خلال مخاطبات على مدار العام، فهو بدوره يتحمل مسؤولية وصول بعض هذه الشركات إلى المستويات التي وصلت لها. وقال إن هناك بطبيعة الحال صغار المساهمين الذي يرون أنهم غير قادرين على التدخل، ومن الصعب عليهم توظيف محامٍ لمساءلة أو محاسبة إدارة الشركة، وهنا قد يكون للهيئة دور إيجابي من خلال إيجاد قناة يتسنى من خلالها للمساهمين، صغاراً كانوا أو كباراً، التواصل مع إدارات الشركات عن طريق مواقع إلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يوجه من خلالها المساهم أسئلته للشركة، وتوجهه الهيئة بما لها من صلاحيات بالإجابة على هذه الأسئلة.

وأكد ياسين أن المساءلة لا يجب أن يكون فيها أي نوع من الحساسية من جانب أي من الطرفين فالهدف في نهاية المطاف هو مصلحة الشركة، والإدارات التي تتحسس من الأسئلة، فهذا يعني أن لديها ما تخفيه، وهذا يجب أن يتغير. أما إن كانت ترى أن الأسئلة بسيطة للغاية وتؤخرهم عن أعمالهم، فيمكن أن تناط مهمة الرد على هذه الأسئلة لإدارة علاقات المستثمرين، ما لا يجب أن يشكل عائقاً عن العمل.

ولفت إلى أن عنصر المساءلة والمحاسبة هو المحور الذي يدور حوله كل ما تقدم، وهو بالدرجة الأولى دور الهيئة، لكن وليتسنّى لها القيام بهذا الدور، يجب أن ترفع لها الشكاوى. وقال إن هذا كله من الصعب أن يتحقق في جمعية عمومية يستغرق وقتها نحو نصف الساعة، فمن المهم أن يكون هناك إطار شامل يحصل من خلاله المساهم على الإجابات الشافية لأسئلته دون استهزاء برأي أو تسفيه له.

وقال الخبير المالي وضاح الطه، إن تداعيات التراخي في طريقة تناول الجمعيات العمومية للكشوفات المالية، فرغم أنها تعد السلطة الأعلى في الشركات، إلا أنها غير مفعّلة، ودور المستثمر يكاد يكون معدوماً.

ولفت إلى أن هذا الأمر ليس بجديد، فمن النادر أن تكون هناك جمعيات عمومية حقيقية يتم فيها مناقشات رصينة تسعى لإيضاح طريق الشركة في المستقبل، وقال إن هناك نماذج جيدة لكن الأغلبية وخاصة في الشركات التي واجهت مشاكل، من الواضح جداً أن أحد الأسباب هو جمعيات عمومية سلبية، رغم أنها تمتلك صلاحيات واسعة ويمكنها مساءلة مجالس الإدارة ومحاسبتهم، حتى ولو كانت الأغلبية متركزة لدى مجموعة صغيرة من المستثمرين، لكن القانون ينصف صغار المستثمرين ومن حقهم أن يقوموا بالاعتراض وتسجيل اعتراضهم، ولهم حق الشكوى للهيئة والاطّلاع على الدفاتر خلال أوقات الدوام الرسمي، وكل هذا موثق بمواد ضمن قانون الشركات رقم 2 لعام 2015.

وقال إن مجالس الإدارة في بعض الأحيان وفي الشركات التي عانت المشاكل لم تكن على مستوى المسؤولية، بعض أعضاء مجالس الإدارة ما زال يعتقد أنه منصب شرفي، وفي الحقيقة يجب النظر إلى أعضاء مجلس الإدارة باعتبارهم مسؤولين عن وحدات اقتصادية تتعلق بالاقتصاد الوطني وتشكل وتداً من أوتاد خيمة الاقتصاد.

وأكد أن هذا ما يجب أن يعيه كل عضو من أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المدرجة، لكن ليست هذه الصورة واضحة التي تعتمد على وجود بُعد وطني اقتصادي بحت، يجب أن يكون هو الإطار العام لإدارة الشركات لحماية المكتسبات الاقتصادية الوطنية، وتعزيز أداء الاقتصاد الكلي من خلال تعزيز أداء الشركات.

وقال إن المشكلة أننا لم نتبنَّ بشكل فعال وحقيقي مبادئ حوكة الشركات بحيث تصبح ثقافة حقيقية وليس مجرد بنود واجبة الأداء ترفع للهيئة، هناك 6 محاور لحوكمة الشركات، المبدأ الأساسي لتحويلها إلى ثقافة أساسية هو عبر مجلس الإدارة الذي يجب أن يؤمن بأهمية الحوكمة الحقيقية.

ربما في بعض القطاعات مثل التأمين على سبيل المثال، نحتاج إلى أعضاء مجلس إدارة خبراء في مجال عمل الشركة، أو أن يكونوا على الأقل من حاملي حد أدنى من الأسهم، بحيث تكون له قيمة مضافة، بما يكفل مستوى إلزام أعلى، وهذا يمكن أن يطرح على بعض القطاعات وليس من خلال قانون، إنما ضمن الأنظمة الرئيسية للشركات.

وأكد أن الحل ليس في يد طرف بعينه؛ بل هو مسؤولية جماعية لجميع الأطراف المعنية، فالأمر يتعلق بسمعة الأسواق وبمصير الاستثمارات، يجب أن تكون هناك شفافية وأداء واضح ومحاسبة على الأخطاء. وقال إن المدخل الأساسي يتمثل في تفعيل الجمعيات العمومية، وتشجيع المساهمين على الحضور، خصوصاً أنه بات هناك حضور إلكتروني. وأضاف قائلاً: إن العنصر الثاني المهم هو تعزيز مبادئ الحوكمة، ومدخلها كما أكد سابقاً هو من باب مجالس الإدارة، من خلال دورات تدريبية تعزز وعيهم بالحوكمة. ومن النقاط المهمة كذلك تفعيل دور اللجان الفرعية من مجالس الإدارة والدور المنوط بالإدارة التنفيذي وشركات التدقيق، مع التركيز على الشفافية. كما لفت إلى أهمية إضافة معايير محلية على مبادئ الحوكمة العالمية، فلكل اقتصاد صفاته وخصائصه المتفردة التي توجد له نوع من الخصوصية.

وقال الخبير والمحلل المالي عميد كنعان، إن كل الجهات التي تدخل ضمن دائرة الشركة تتحمل المسؤولية عن كل ما يصدر من نتائج... وتبدأ المسؤولية بالتدريج من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والمدقق الخارجي والهيئات الرقابية وضعف الجمعيات العمومية.

وقال:«الاختباء وراء مبررات ضعيفة والادّعاء بأن وظيفة المدقق الخارجي تقتصر على إبداء رأي حول ما يقدم إليه من معلومات من إدارة الشركة يجب أن يتم تحييدها من قبل الجهات ذات العلاقة، بحيث تعطي دوراً استقصائياً وتقييمياً أكبر للمدقق، وبالتالي تحميله مسؤولية أكبر والتقليل من الفرص المتاحة له للاختباء خلف تلك المبررات الضعيفة السائدة حاليا في تقاريرهم».

ولفت من جهة أخرى إلى أنه لا يمكن أن نلغي تحمل المسؤولية عن الجهات الرقابية.. لابد من إعطائها دوراً أساسياً في متابعة ما يصدر عن الشركات من إفصاحات وتقارير مالية.. لا يجب أن يبقى دورها مقتصراً على وضع المعايير والإشراف على بعض الجوانب وإنما يجب أن تكون هذه الجهات هي العين الأولى للمساهم في مراقبة الشركات بشكل أكثر تفصيلاً وبما يتضمن توافر الكوادر المتخصصة لديها من خبراء ماليين يقدمون التوصيات والمشورة فيما يصدر عن الشركات من تقارير مالية تتيح لها في النهاية الكشف عن أية تجاوزات محتملة في وقت مبكر، وبالتالي تُحدّ من تفاقم خسائر تلك الشركات إلى حد كبير.

وقال إنه يمكن العمل على ضبط سلوك الإدارات التنفيذية في الشركات ورفع معايير المهنية والأمان في المعلومات المقدمة منها، إذا ما توافرت أنظمة رقابية داخلية قوية ومرتبطة مباشرة بمجلس الإدارة لإطلاعها على أي خلل في وقت حدوثه... «الشركة التي لا توفر وسائل حمائية قوية ضمن هيكلها التنظيمي ولا تتقيد بمعايير الحوكمة وتفتقر إلى رقابة داخلية متمكنة ومجلس إدارة يقوم بمهامه بالشكل الصحيح، هي في النهاية شركات محكوم عليها بالفشل مهما طالت مدة بقائها».

وهنا تكمن أهمية مجلس الإدارة في إرساء المعايير والضوابط المهنية التي تؤسس لبناء مؤسساتي قوي وأيضاً لا ننسى تكوين المجلس نفسه والذي يجب أن يشمل أشخاصاً مؤهلين قادرين على تقييم ومراقبة مسيرة عمل الشركة أولاً بأول.

ربما توجد بعض البنود في القوانين والأنظمة الحالية لدعم وحماية حقوق المساهمين بشكل عام والأقلية بشكل خاص، ولكن نعتقد أن هذه العملية بحاجة إلى دعم أكثر من الجهات الرقابية وتوعية مستمرة تؤسس لدور أوضح وأكثر فعالية لصغار المساهمين.. علماً بأن الماضي قد شهد العديد من الملاحظات والتساؤلات من قبل الأقلية وفي العديد من الجمعيات العمومية، إلاّ أنها لم تتابع بالشكل المطلوب ولم ينظر إليها بالأهمية التي تستحقها. وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية معايير اختيار أعضاء مجالس الإدارة على أسس ومتطلبات لابد أن تتوافر بالأعضاء، ويقع على عاتق الجهات الرقابية تطبيقها، والمهارات والخبرة والنزاهة والقيادة والتنوع والشخصية والقدرة على الحكم على الأمور.. والسن والاستقلالية والخبرة في مجال الشركات ومدة الخدمة وتعارض المصالح والخدمة بمجالس شركات أخرى منافسة، ومراعاة تقديم الوقت المناسب لخدمة المنصب والشركة كعضو فعال والابتعاد في اختيار الأعضاء عن المحسوبية.



حائط الدفاع الأول

قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في «الظبي كابيتال»: إن مجالس الإدارات يقع عليها مسؤولية كبيرة ولا يكفي أن تكون مجالس صورية تقتصر على حضور اجتماعات ولجان، ومن ثم يتم رفع التقارير إلى رئيس مجلس الإدارة دون وضع مساءلة. مجالس الإدارة هي حائط الدفاع الأول الذي يجب أن يلفت النظر إلى وجود أية تجاوزات بالنظر لخبراتهم.

وما من شك هناك في أن مجالس الإدارة هي الطرف الأول الذي يجب مساءلتهم، فهي تجتمع عدة مرات في السنة وتتواصل بشكل مباشر مع الإدارة التنفيذية. وبالتالي وفي حال قصّـرت في أداء دورها، فيجب مساءلتها من قبل الجهات الرقابية، خاصة إذا كانت هذه الأخطاء متراكمة على مدى سنوات.

وقال إنه من المهم عرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات على الأقل على الجهات الرقابية، ليتسنى لهم معرفة إن كانت هناك نقاط تثار من قبل أعضاء نشطين في هذه المجالات ولم يتم الاكتراث بها بصورة كافية، بحيث يتسنى للجهات الرقابية إجراء تحقيقات حول الموضوع، إذا استدعى الأمر، فلا يجب ترك الأمر والاعتماد فقط على الجمعية العمومية وتقرير المدقق.

ولفت هنا إلى أنه في حال استقال عضو مجلس إدارة شركة، على سبيل المثال يجب أن تسأله الجهات الرقابية عن سبب استقالته للتحقق من أن السبب ليس الاعتراض على تجاوزات. وقال من جهة أخرى، إنه من المهم أن تكون هناك قناة مباشرة للتواصل بين الهيئة والمدقق الخارجي بما يتيح له لفت الانتباه إلى ما قد يجد من تجاوزات.



«الأوراق المالية»: السيادة للمساهمين العارفين والممارسين لحقوقهم



أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، في مقال أرسلته إلى ”الخليج 365”: ضمن الإطار الذي نحرص عليه جميعاً، والمتمثل في توعية المستثمر والمساهم في الأسواق المحلية بحقوقه، أن الاستثمار في الشركات المساهمة المدرجة في أسواق الأوراق المالية يمنح المستثمر حقوقاً عدة، وردت في التشريعات المنظمة لأسواق المال، وتحرص الهيئة من خلال النشرات التوعوية، والندوات التثقيفية، والموقع الإلكتروني، وشبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، على توعية المستثمر بها، والتعرف إليها بشكل تام. ولفتت إلى أن الحقوق التي تقرها قوانين الهيئة تؤكد أن السلطة العليا، أو السيادة القانونية في الشركة المساهمة العامة تكون للمساهمين الذين يجتمعون من خلال الجمعيات العامة، للنظر والمداولة في شؤون الشركة، وأكدت على أهمية معرفة المساهم بهذه الحقوق، لافتةً إلى أن ما هو أهم من معرفة الحقوق هو الممارسة كلما استدعى الأمر. وتالياً ملخص واف حول حقوق المستثمرين:



الرقابة علي الصفقات وإبطالها



1- الرقابة على الصفقات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة: يحق للمساهم التقدم بطلب الاطّلاع على دفاتر الشركة ووثائقها وأية مستندات أو وثائق تتعلق بالصفقات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة، والحق في رفع دعوى قضائية للحصول على كافة المعلومات والحقائق التي تساعد في كشف حقيقة هذه الصفقات.

2- إبطال الصفقة المبرمة مع الطرف ذي العلاقة: يحق للمساهم إذا تخلّف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ مجلس الإدارة عن وجود مصلحة مشتركة له تمثل تعارض مصالح، التقدم للمحكمة المختصة لإبطال العقد وإلزام العضو المخالف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من التعاقد ورده للشركة.

3- الشكوى إلى الهيئة: يحق للمساهم الذي يمتلك (5%) من أسهم الشركة، أن يُقدّم طلباً إلى الهيئة مدعماً بالمستندات الثبوتية بأن تصريف شؤون الشركة قد تمّ أو يتم بطريقة ضارة بمصالح مساهميها أو بعضهم، أو أن الشركة تعتزم القيام بتصرف أو تمتنع عن القيام بتصرف من شأنه الإضرار به، وذلك لإصدار الهيئة ما تراه من قرارات.



6 حقوق في قرارات العمومية ومجلس الإدارة



1- وقف القرارات: يحق للمساهم مطالبة الهيئة بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة أو اتخاذ ما يلزم إزاء هذه القرارات إذا كانت ليست في صالح الشركة أو لصالح فئة معينة من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة، بشرط أن تمثل أسهم المستثمر وأسهم المطالبين معاً بوقف ذلك القرار (5%) على الأقل من أسهم الشركة.

2- التقاضي لإبطال قرارات الجمعية: يحق للمساهم التقدم إلى المحكمة بطلب للبت ببطلان أي قرار تتخذه الجمعية العمومية إذا كان مخالفاً للقانون أو النظام الأساسي للشركة.

3- يحق للمساهم الاقتراح على الجمعية العمومية مقاضاة أعضاء مجلس الإدارة عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أي تجاوز في الصلاحيات أو الغش أو الإهمال.

4- الحق في مقاضاة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن الأضرار: مباشرة دعوى المسؤولية المدنية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للمطالبة بالأضرار التي لحقت به كمساهم من جراء أخطاء ارتكبوها، وذلك إذا لم تقم الشركة برفع الدعوى.

5- عزل أعضاء مجلس الإدارة: يحق للجمعية العمومية عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة ولو نص نظام الشركة على غير ذلك وعلى الجمعية العمومية في هذه الحالة انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة بدلاً من الذين تم عزلهم.

6- الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة: يحق للمساهم بالشركة الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة متى توافرت فيه الشروط المطلوبة لذلك.



واجبات وحقوق المستثمر



الاكتتاب والحصول على الأرباح



1- الأولوية في الاكتتاب بأسهم الشركة الجديدة: يحق للمساهم في حالة زيادة رأسمال الشركة، أن يكون له الأولوية في الاكتتاب بأسهم الشركة الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي يمتلكها. ويبطل كل شرط على خلاف ذلك في نظام الشركة أو القرار الصادر بزيادة رأس المال. وتنحصر الاستثناءات على حق الأولوية وفقا لقانون الشركات على الاستثناءات الأربعة التالية (مساهمة الشريك الاستراتيجي - تحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأسمال الشركة- تحفيز موظفي الشركة بتملك أسهمها- الاندماج).

2- بيع حقوق الأولوية في الاكتتاب: يحق للمساهم بيع حق الأولوية لمساهم آخر أو للغير بمقابل مادي

3- توزيعات الأرباح: يحق للمساهم قبض أنصبة الأرباح المعلن عنها في الجمعية العمومية.

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(ويجب على الشركة إيداع الأرباح النقدية في الحساب المصرفي للسوق، وذلك خلال المدة وبالآلية التي يحددها السوق بالتنسيق مع الهيئة، وعلى السوق إيداع الأرباح النقدية في الحسابات المصرفية للمساهمين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قرار الجمعية العمومية مجلس الإدارة بتوزيع تلك الأرباح).

4- الحصول على نصيب من موجودات الشركة بمقدار مساهمته عند تصفية الشركة.

5- حرية التداول والتصرف بأسهم الشركة في السوق.



الحصول على المعلومات والبيانات



1- الحق في الاطلاع على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والحصول على نسخة منه؛ إذ يجب على الشركة أن توفر عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي على موقع الشركة الإلكتروني، ويحق له أن يتقدم بطلب للشركة؛ لإرسال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي له على نفقته.

2- الاطلاع على محاضر اجتماع الجمعية: يحق للمساهم الاطلاع مجاناً على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين خلال ساعات العمل المقررة في مركز الشركة. يحق للمساهم بالشركة الذي رفع دعوى قضائية ضد الشركة أو رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية أمام المحكمة المختصة، إلزام المدعى عليه و/أو عليهم بتقديم المعلومات التي أشار المدعي عليه الاستناد إليها في دفاعه أمام المحكمة، وتقديم المعلومات التي تُثبت مباشرة حقائق محددة في المطالبة التي أودعها المساهم المدعي لدى المحكمة؛ وأية معلومات ذات صلة بموضوع المطالبة؛ وكذلك إلزام المدعى عليه بتقديم أية مستندات أو مجموعات من المستندات ترى المحكمة أنها ذات صلة بالدعوى دون تحديد.

3- الاطلاع على سجل أعضاء ومقرر مجلس إدارة الشركة: يحق للمساهم الاطلاع على سجل أعضاء ومقرر مجلس إدارة الشركة دون مقابل خلال ساعات العمل.

4- متابعة أداء الشركة من خلال البيانات المالية؛ بالاطلاع على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة أثناء ساعات العمل في مركز عمل الشركة الرئيسي؛ وذلك خلال أسبوعين من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية، وإجمالاً للمساهم الحق في الحصول على كافة المعلومات التي تخوله ممارسة حقوقه على أكمل وجه.



التعامل مع شركة وساطة



1-الحق في طلب كشف حساب تفصيلي أو بيان برصيد الأوراق المالية في أي وقت.

2- الحق في طلب المساعدة من السوق أو الهيئة حال وجود أي نزاع مع شركة الوساطة بسبب التعامل في الأوراق المالية.

3- الحق في إبرام اتفاقية فتح حساب مع شركة الوساطة التي سيتم التعامل من خلالها، ومراعاة أن تكون الاتفاقية مؤرخة، وموقعة من قبل الطرفين، وتتضمن توضيحاً لحقوق والتزامات كل طرف، وكيفية إنهاء الاتفاقية، وأهداف المستثمر، ووسائل تلقي الأوامر والإخطارات والرسوم والبدلات التي يتقاضاها الوسيط من العميل، وجهة حفظ الأوراق المالية وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة.

4-الحق في توكيل الغير في التعامل مع شركة الوساطة، من خلال وكالة تضمن حدود وصلاحيات الوكيل في ما يتعلق بالحساب وكيفية التصرف بالأسهم، ويجب أن تكون الوكالة مصدقة من داخل، أو خارج الدولة، وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الجهات الرسمية، أو وفقاً للوكالات المحررة لدى السوق وفي حدود تلك الوكالات.

5-يجب على الوسيط إثبات موافقة العميل عن كل أمر بيع، أو شراء تم تنفيذه، بما في ذلك الحصول على تواقيع العملاء على نموذج الأمر الكتابي، أو تسجيل وأرشفة الأوامر المتلقاة عن طريق الهاتف، أو عن طريق الإنترنت، وفقاً للضوابط والمتطلبات الفنية التي تضعها الهيئة.



8 حقوق تتعلق باجتماعات الجمعية العمومية



1- حضور اجتماع الجمعية: يحق للمساهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة.

2- الحق في الإنابة: يحق للمساهم أن ينيب عنه من يختاره لحضور اجتماعات الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة.

3- المناقشة: يحق للمساهم الاشتراك في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية، سواء بمناقشة أعضاء مجلس الإدارة في كافة جوانب عمل الشركة، وكذلك مناقشة مراقب/ مدقق حسابات الشركة أثناء انعقاد الجمعية العمومية في البنود الواردة في البيانات المالية للشركة وأن يستوضح عما ورد فيها.

4- توجيه الأسئلة: يحق للمساهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية توجيه الأسئلة لأعضاء مجلس الإدارة ومدقق حسابات الشركة في الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العمومية، وفي البنود الواردة في البيانات المالية للشركة ويلتزم أعضاء مجلس إدارة الشركة بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.

5- إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العمومية: يحق للمساهمين الذين يمتلكون (10%) من رأس مال الشركة على الأقل طلب إدراج مسائل معينة في جدول أعمال الجمعية العمومية وذلك قبل البدء في مناقشة جدول الأعمال.

6- التصويت: يحق للمساهم أثناء انعقاد الجمعية العمومية عند اتخاذ القرارات التصويت على هذه القرارات، ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه.

7- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد: يحق للمساهم الذي يملك أسهماً تمثل (20%) من رأس المال على الأقل أن يطلب من الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ما لم يحدد النظام الأساسي للشركة نسبه أقل.

8- الاحتكام إلى الجمعية العمومية: يحق للمساهم أن يحتكم إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير كاف ويكون قرار الجمعية العمومية واجب التنفيذ