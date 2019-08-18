شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تصدر سعراًً استرشادياًً للقروض والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر البنك المركزي الصيني أنه سيبدأ إصدار سعر استرشادي جديد للقروض المصرفية، وهي خطوة أخرى في إصلاح طال انتظاره لأسعار الفائدة، يجلب تكاليف اقتراض أقل للاقتصاد.

وقالت وكالة «بلومبيرج»أمس إن بنك الشعب الصيني سيعلن عن سعر الفائدة الجديد للإقراض صباح العشرين من كل شهر، بدءا من هذا الشهر، طبقا لبيان صادر أمس.

(د ب أ)

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