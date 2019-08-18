شكرا لقرائتكم خبر عن سحر دبي يستقطب 8.36 مليون زائر في ستة أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” استقبلت دبي 8.36 مليون زائر لليلة واحدة خلال النصف الأول بين شهري يناير /كانون الثاني ويونيو /حزيران الماضيين، بنسبة نمو فاقت 3% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات صدرت أمس عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي - دبي للسياحة، والتي تعكس الدور الأساسي لقطاع السياحة في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة بشكل عام من خلال مساهمته الكبيرة في دفع عجلة إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2020 وذلك باعتباره أهم الروافد الاقتصادية للإمارة وبالتالي ترسيخ مكانة دبي كأكثر المدن زيارة على مستوى العالم. وفيما لا تزال الهند والسعودية على رأس قائمة الأسواق الرافدة للسياح إلى الإمارة، سجلت كل من مصر وفرنسا نمواً قرابة 10% لكل منهما لتدعما بذلك مركزيهما بين أهم 15 سوقاً، فيما كانت الفلبين أسرع الأسواق الناشئة نمواً بنسبة زيادة 29% فيما سجلت نيجيريا نمواً 28%.

قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «يعد قطاع السياحة إحدى الركائز الأساسية لنمو وتنويع الموارد الاقتصادية في دبي، ونقيس نجاحنا بمدى قدرتنا على التقدم نحو تحقيق هدفنا والارتقاء بمكانة دبي لجعلها في طليعة المدن الأكثر زيارة في العالم، وذلك وفق الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ولذا فإن أولوياتنا تتمحور دائماً حول تعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة وتمكين القطاع وتطوير قدراته حتى يتمكن من الإسهام بفاعلية في إجمالي الناتج المحلي وبصورة مستدامة. وتعتبر البيانات التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري محفزاً رئيسياً لنا، كما أنها مؤشر قوي على نجاح استراتيجيتنا في تنويع الأسواق المستهدفة ومواكبة تطلعات الزوار منها وذلك من خلال شبكة واسعة من العلاقات والشراكات في مختلف دول العالم، وكذلك شركائنا من القطاع الحكومي في دبي».

وتستمر «دبي للسياحة» في حصد ثمار استراتيجياتها المخصصة للأسواق وحملاتها الترويجية التي تقام على مدار العام من خلال تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأسواق الرئيسية، وذلك في الوقت الذي زادت فيه جاذبية الإمارة كوجهة سياحية مميزة بفضل موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب، ومن خلال ما تقدمه من عروض ومقومات سياحية تناسب مختلف شرائح الزوار من حول العالم.

احتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث بعدد زوار - بعد الهند والسعودية- وبلغ عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة 586 ألف زائر، على الرغم من توجه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي مما أثر في حركة المسافرين من هذا البلد. وعلى الرغم من ذلك، حافظت دبي على جاذبيتها لدى شريحة الأزواج الذين مثلوا 56% من الزوار، والعائلات التي مثلت نسبة 20%، بزيادة وصلت إلى 3% بالمقارنة مع النصف الأول من العام 2018. وبما أن الشريحتين تحظيان بتركيز كبير ضمن استراتيجية «دبي للسياحة» في سوق المملكة المتحدة، فإن النتائج تشير إلى نجاح نهج الحضور الدائم لدبي عبر الحملات الموسمية والترويجية المتخصصة، والاتفاقيات التي يتم إبرامها مع شركاء الدائرة في السوق البريطانية. ومن بين أبرز الأنشطة الترويجية التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الجاري حملة «فقط في دبي» بالتعاون مع ريد بُل لنشر مقطع فيديو ترويجي بالتعاون مع بطل استعراضات الدراجات الهوائية الشهير كريس كايل، والذي يظهر فيها النجم وهو يتجول بين العديد من معالم دبي الشهيرة، وقد سجل المقطع حوالي 5 ملايين مشاهدة خلال أسبوع واحد.

جاءت السوق العُمانية التي تعتبر من أسرع الأسواق الرئيسية نمواً، في المركز الخامس، حيث حققت زيادة قوية بنسبة 28% مع عدد زوار وصل إلى 499 ألف زائر، في دليل واضح على قوة تأثير الحملات والجهود الترويجية التي تطلقها -دبي للسياحة- في منطقة الخليج بشكل عام والسلطنة بصفة خاصة. لا سيما وأن دبي تعد وجهة رئيسية للزوار الخليجيين خصوصاً خلال موسم الأعياد. وبهدف الحفاظ على جاذبية وحضور دبي لدى الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، تنظم (دبي للسياحة) سلسلة من الحملات الترويجية المستمرة التي تعرض محتوى مخصصاً لكل سوق.

وبعد روسيا التي حلت بالمركز السادس، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز السابع بنحو 329 ألف زائر بارتفاع طفيف من 327 ألف زائر العام الماضي، مدعومة بجهود تسويقية وتأسيس علاقات شراكة جديدة مع خمس شركات متخصصة في مجال السفر والسياحة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام 2019، وذلك لتعزيز الوعي بإمارة دبي والترويج للباقات السياحية والصفقات الخاصة التي تقدمها لزوارها من الولايات المتحدة.

ومن ثم جاءت ألمانيا في المركز الثامن بنسبة نمو 5% وبعدد زوار وصل إلى 316 ألف زائر، تلتها باكستان في المركز التاسع بنسبة نمو وصلت إلى 3% من خلال 253 ألف زائر، فيما قفزت الفلبين ثلاثة مراكز دفعة واحدة لتصبح بالمرتبة العاشرة من خلال 216 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 29% وهي تُعتبر الآن من أسرع الأسواق الناشئة نمواً هذا العام.

مليون زائر.. الهند تحتفظ بالصدارة

ما زالت الهند تحتفظ بموقعها المتقدم على قائمة الأسواق الرئيسية بعدد زوار بلغ 997 ألف زائر، وذلك على الرغم من تقليص القدرة الاستيعابية لرحلات الطيران من الهند، وتقلبات العملة المحلية. وفي الوقت الذي تستمر فيه دبي بالعمل على ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للزوار على مستوى العالم، تم إطلاق العديد من الحملات الترويجية الشاملة والمبتكرة في الأسواق الرئيسية بهدف تعزيز جاذبية الإمارة لدى الزوار من فئة العائلات والأزواج.

وانعكست جهود دبي بشكل ملحوظ في تعزيز حضورها لدى شرائح الزوار المتنوعة من الهند وذلك عبر نجاح برامجها المخصصة للسوق الهندية، ومن بينها النسخة الأخيرة من الفيلم الترويجي «كن ضيفي» (BeMyGuest)، الذي حصد العديد من الجوائز العالمية المرموقة وهو بطولة نجم بوليوود العالمي شاروخان، وسجل 160 مليون مشاهدة في نسخته الثالثة في غضون أسابيع.

وعلى مستوى زيادة التدفقات السياحية إلى دبي من الهند، فقد ارتفعت نسبة الزوار من العائلات الهندية التي لديها أطفال بمقدار 10 نقاط، من 24% إلى 34%، بما يسهم مباشرة في زيادة إجمالي الناتج المحلي نظراً لزيادة الانفاق. وتؤكد «دبي للسياحة» التزاماتها تجاه السوق الهندية من خلال التعاون الوثيق والاستراتيجي مع مجموعة من أكبر الأسماء التجارية في قطاع السياحة عبر أكثر من 30 شراكة تجارية تم إبرامها في السوق الهندية خلال النصف الأول من عام 2019 وحده، ومن بينها شراكات مع «توماس كوك»، و«كوكس أند كينج»، و«أس أو تي أس»، ووكالات السفر الإلكترونية مثل «ميك ماي تريب»، و«جويبيبو».

755000 الزيارات من السعودية تنمو 2%

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2% على أساس سنوي، بعدد زوار بلغ 755 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 4,9 في المئة خلال عطلة عيد الفطر، ما يشير إلى استمرار دبي في الحفاظ على جاذبيتها للعائلات السعودية والشباب.

وتحظى دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية خصوصاً، بالأولوية على جدول أعمال استراتيجية «دبي للسياحة» باعتبارها أسواقاً رئيسية، حيث واصلت الدائرة جهود توطيد علاقاتها مع قطاع السياحة في النصف الأول من عام 2019، لا سيما عبر البرامج الموحدة للتسويق والترويج والمبيعات. بالإضافة إلى تنفيذ رحلات تعريفية في دبي لكبار وكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية من المملكة العربية السعودية، حتى يتمكنوا من تطوير برامج سياحية مخصصة لعملائهم. وفي هذا الإطار أبرمت -دبي للسياحة- شراكة استراتيجية مع «مجموعة سيرا»، إحدى الشركات المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تقديم خدمات السياحة والسفر لإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز نمو أعداد الزوار من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

375000 جاذبية متنامية للزوار الروس

تمكنت دبي من الحفاظ على جاذبيتها بالنسبة للزوار الروس، حيث جاءت روسيا في المركز السادس خلال النصف الأول بنحو 375 ألف زائر بين يناير /كانون الثاني ويونيو/ حزيران، وذلك استكمالاً للنجاحات التي تحققت في عام 2018 بناءً على ما تم طرحه من إجراءات مُيَسّرة للحصول على تأشيرة دخول لمواطني روسيا الاتحادية. وفي سياق متصل، تم ولأول مرة إنتاج فيلم دعائي بأسلوب تلفزيون الواقع بعنوان «إلى دبي مع الحب» بمشاركة خمسة من الأزواج المشاهير الذين قدموا للمشاركين في الفيلم أمثلة عن كيفية قضاء عطلة رائعة في دبي للمتزوجين حديثاً. وحققت المسابقة زخماً جماهيرياً كبيراً بين المشاركين، حيث عاد 60 زوجاً من المشاركين في المسابقة إلى دبي لقضاء يوم عيد الحب في 2019.

وواصلت «دبي للسياحة» برامجها الترويجية خلال الفترة من شهر فبراير/ شباط 2019 إلى فصل الربيع، والتي تضمنت رسائل مصممة خصيصاً لتوعية الزوار الروس بمقومات دبي السياحية، وذلك ضمن الحملة الموسمية التي تستهدف منطقة أسواق أوروبا وروسيا ورابطة الدول المستقلة.

501.000 عدد القادمين من الصين بنمو11%

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وتواصل دبي في استقطاب الزوار الصينيين بأعداد متنامية، حيث وصلت نسبة الزيادة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 11 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد الزوار حوالي 501 ألف زائر صيني، ما يعكس نجاح استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوّار الصينيين» التي جرى تطبيقها على مستوى المدينة لتنمية حصة الإمارة في واحدة من أكبر الأسواق المصدرة للزوار عالمياً. وتقوم هذه الاستراتيجية على ثلاث ركائز، هي: البرامج التوعوية الموجهة مباشرة للزوار، وتخطيط رحلات مخصصة للزوار بالتعاون مع شركاء القطاع في الصين، بالإضافة إلى تعزيز تجربة الزيارة داخل المدينة وجاهزيتها لاستقبال الزوّار الصينيين، وتواصل دبي للسياحة تعزيز علاقاتها الثنائية من خلال العديد من الحملات الترويجية المصممة خصيصاً للزوار الصينيين وتقديم تجارب لا تُنسى لهم في المدينة. ومن بينها اعتماد تطبيق البرنامج المصغّر «وي تشات»، والذي يعد أحد أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في الصين، حيث تم العمل مع شركاء القطاع لتسليط الضوء على الوجهات السياحية الشهيرة في المدينة مثل برج خليفة.

هذا بالإضافة إلى التعاون مع منصة الدفع الإلكتروني «علي باي» التابعة لعملاق التجارة الإلكتروني الصيني «علي بابا»، ومنصة فليجي، وكذلك الشراكة التي أُبرمت مؤخراً مع منصة «تيك توك» لإطلاق أنشطة ترويجية. وعلى مستوى تطوير الكوادر البشرية العاملة في قطاع السياحة، أطلقت كلية دبي للسياحة في النصف الأول من هذا العام، برنامجاً تدريبياً للموظفين الذين يتعاملون مع الزوار في مختلف القطاعات في دبي لضمان تقديم تجارب استثنائية للزوار الصينيين، الأمر الذي ساهم في الارتقاء بقدرات المدينة لتكون وجهة مفضلة للزوار الصينيين.



خُمس زوار الليلة الواحدة من أوروبا الغربية



في ما يخص النتائج وفقاً للمناطق الجغرافية، برزت دول أوروبا الغربية في النصف الأول من العام 2019، كمساهم قوي في أعداد الزوار لليلة واحدة بنسبة 21%، وفي هذا السياق حققت السوق الفرنسية نسبة نمو وصلت إلى 10%، بينما وصلت نسبة النمو من السوق الإيطالية إلى 5%، والهولندية 1%.

كما بلغت نسبة الزوار من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 18%، ودول جنوب آسيا 16%. وشكلت منطقة شمال وجنوب شرق آسيا ما نسبته 12%، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتنامي في تلك الأسواق إزاء دبي.

وحافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على معدل نمو ثابت بلغ 10%، حيث جاءت السوق المصرية على وجه الخصوص في المرتبة ال 13، بنسبة نمو وصلت إلى 10%. أما منطقة رابطة الدول المستقلة ودول أوروبا الشرقية وروسيا، فقد سجلت نمواً بنسبة 9%. وأسهمت الأمريكيتان الشمالية والجنوبية بنسبة 7%، وإفريقيا بنسبة 5%، فيما سجلت الأخيرة أسرع نسبة نمو من منطقة واحدة تجاوزت 9%.

وقد تعزز الحضور الإفريقي من خلال الأرقام المضاعفة التي سجلتها السوق النيجيرية كواحدة من أسرع الأسواق الناشئة نمواً بنسبة 28%، وبذلك تدخل للمرة الأولى ضمن أكبر 20 سوقاً مصدرة للزوار في النصف الأول من العام الحالي. وبلغت نسبة الزوار من منطقة أستراليا 2%، في إشارة إلى جاذبية دبي كمحطة مفضلة للتوقف بالنسبة للمسافرين العابرين إلى مناطق بعيدة.



15.7 مليون ليلة في المنشآت الفندقية بزيادة 5%



شهدت الفترة بين شهري يناير ويونيو 2019 افتتاح العديد من الفنادق لتعزيز قدرات قطاع الضيافة في دبي ومواكبة تطلعات الزوار ومن بينها فندق «ستوديو ون» و«روف آت ذا بارك» في منتزه «دبي باركس آند ريزورتس» وفندق «فيدا إيمارتس هيلز» إلى جانب «ورلد أوف أستوريا» في مركز دبي المالي العالمي وفندق «دبليو» في النخلة جميرا و«بريمير إن» في الجداف.

وبلغ متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري 76%، حيث سجلت المنشآت الفندقية 15,71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي 118,345 موزعة على 714 منشأة فندقية، حتى نهاية شهر يونيو 2019 بنسبة زيادة 6%، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بالقطاع السياحي. كما يدل هذا التناغم بين العرض والطلب على الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين الذين يفضلون الإقامة في الفنادق ما يؤكد على أن قطاع الفنادق في دبي لا يواكب فقط الزيادة العددية، وإنما يتماشى مع احتياجات الزوار المتنوعة.

وشكلت الفنادق الفاخرة من فئة الخمس والأربع نجوم 34% و25% على التوالي من إجمالي عدد الغرف الفندقية المتاحة في الإمارة، ومثلت الفنادق من فئة النجمة الواحدة إلى ثلاث نجوم نسبة 20%. فيما كانت نسبة الشقق الفندقية بكافة فئاتها الفاخرة والفخمة والعادية 21%.



استراتيجية مرنة تقوم على تنويع الأسواق



قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «إن استراتيجيتنا الخاصة بتنويع الأسواق المستهدفة والتي تم تصميمها لمواجهة التقلبات الاقتصادية غير المتوقعة التي يمكن أن يمر بها قطاع السياحة والسفر العالمي، أثبتت فاعليتها على المدى الطويل في خفض الآثار السلبية المرتبطة بالاعتماد المفرط على سوق أو منطقة جغرافية معينة. وقد واصلنا العمل ضمن برامجنا الاستراتيجية المرنة والمتخصصة لتقديم حلول مبتكرة تهدف إلى تحقيق التوازن الأمثل بين جهود تعزيز الطلب الخارجي القوي القادم من أسواقنا الرئيسية المعروفة، واستخراج القدرات الكامنة والهائلة من الأسواق الناشئة ذات النمو السريع وزيادة حركة الزوار منها».

وفي غضون ذلك قامت دبي باتخاذ خطوات طموحة لتعزيز النمو المتسارع لقطاع السياحة من خلال زيادة التعاون بين الجهات الحكومية وشركاء القطاع، للمساعدة على جعل دبي وجهة مفضلة للزوار من حول العالم، وساهم الإعلان عن إعفاء المرافقين الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة من رسوم التأشيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية مفضلة للعائلات.

وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، واصلت دبي سعيها لتوفير مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية ومناطق الجذب الفاخرة لزوارها والقاطنين فيها، حيث تم افتتاح «كوكا كولا أرينا» أكبر قاعة مغطاة متعددة الأغراض في منطقة الشرق الأوسط بقدرةٍ استيعابية تصل إلى 17 ألف زائر ويمكن أن تستضيف فعاليات متنوعة على مدار العام بما في ذلك البطولات الرياضية ومسابقات الألعاب الإلكترونية والعروض المسرحية والموسيقية والمؤتمرات وحفلات العشاء وغيرها العديد.

كما تم مؤخراً افتتاح الحديقة القرآنية لتقديم تجربة ثقافية وتعليمية شاملة وفريدة من نوعها على مستوى المنطقة، وهي حديقة مصممة لإتاحة المجال أمام الزوار الدوليين للاطلاع على جوانب من الحضارة والتراث الإسلامي. وتمتد الحديقة على مساحة 60 هكتاراً وتتكون من منطقتين رئيسيتين هما «كهف العجائب وبيت الزجاج». كما يمكن لزوار دبي اختيار العديد من التجارب في المتنزهات والوجهات الأخرى المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، والتي تقدم خيارات ترفيهية متنوعة لكل أفراد العائلة.

واختتم المري قائلاً: «في الوقت الذي نلتزم فيه بتنويع الأسواق المستهدفة لحملاتنا الترويجية، فإننا حريصون أيضاً على الترويج للمقومات السياحية المتعددة في دبي والتجارب الغنية التي تقدمها لزوارها. ولم يكن لهذه الاستراتيجية أن تحظى بالنجاح لولا التعاون المستمر والتنسيق المتواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبدو نتائج هذا التعاون واضحة أيضاً من خلال المهرجانات والفعاليات التي ننظمها على مدار العام لتقديم تجارب لا تنسى للزوار. ويعتبر الدور الفاعل لشركائنا أمراً بالغ الأهمية لتعزيز تطوير القطاع، ونحن على ثقة تامة باستدامة هذا النمو لترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية مفضلة عالمياً تستوجب زيارتها من قبل الجميع».



