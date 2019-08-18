تعيين علي الشامسي مديراً لمؤسسة «إمارات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تم تعيين المهندس علي خليفة الشامسي مديراً عاماً لمؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، وتأتي هذه الخطوة بهدف وضع قيادة تنفيذية جديدة تتناسب وما تشهده المؤسسة من مرحلة تنموية توسعية لتمكينها من الوصول إلى مستويات أفضل من ناحية كفاءة الإنتاج والمنتج وجودة الخدمات.

وأكد عبيد حميد الطاير - وزير الدولة للشؤون المالية ورئيس مجلس إدارة «إمارات» - التزام المؤسسة بالعمل نحو تحقيق رؤيتها كمؤسسة نفطية رائدة على صعيد منطقة الخليج العربي، وتقديم أفضل قيمة لعملائها والارتقاء بجودة منتجاتها، بما يعزز من المكانة التجارية والمؤسسية التي تحظى بها «إمارات»، مثمناً الجهود التي بذلها عادل خليفة الشاعر - مدير عام المؤسسة السابق، والذي ساهم بشكل محوري على مدار ثماني سنوات في تحقيق إنجازات نوعية للمؤسسة.

وأضاف معاليه: حققت «إمارات» إنجازات مهمة على صعيد مسيرتها المؤسسية، حيث انتهجت سياسة توسيع وتنويع قاعدة استثماراتها ومنتجاتها وخدماتها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، محققة بذلك أعلى مستويات النجاح. وتدخل المؤسسة حالياً عبر قيادتها التنفيذية الجديدة مرحلة تنموية وتوسعية مهمة تهدف إلى تحقيق المزيد من التميز والريادة والعمل نحو المساهمة في تحقيق رؤية «إمارات»2021.

وصرح الشامسي: «اعتز بالثقة التي أولاني إياها رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضاء مجلسها وسوف أعمل مع فريق «إمارات» نحو تحقيق المزيد من النجاحات وتعزيز المكانة الرائدة للمؤسسة وتوسيع قاعدة عملائها في قطاعات التجزئة والغاز الطبيعي والوقود التجاري والغاز المسال وزيوت التشحيم ووقود الطائرات، وذلك في إطار الاستفادة من الإنجازات الراسخة التي حققتها المؤسسة للوصول إلى آفاق تنموية أكبر».