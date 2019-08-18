شكرا لقرائتكم خبر عن مديرو المعلومات الأكثر ابتكاراً في الشركات الكبرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كانت مهمة مدير المعلومات أبسط قبل حوالي 20 عاماً. ويركز مديرو المعلومات بشكل رئيسي على إدارة الخوادم وأجهزة الحاسوب المكتبية، وتحديد البرامج التي يجب استخدامها، والتأكد من أن فريق تقنية المعلومات في مركز بيانات الشركة لديهم كل ما يحتاجون إليه. واليوم، أحدثت التقنيات السحابية والتوجهات الكبيرة الأخرى في تكنولوجيا المعلومات، ثورة في طريقة عمل الشركات.

ويقع على عاتق مدير المعلومات الكثير من المسؤوليات المؤرقة، والتي تطرح عليهم تساؤلات كبيرة، فهل ينبغي عليهم نقل كل شيء للحوسبة السحابية والتخلي عن مراكز البيانات الداخلية، أو الاحتفاظ ببعض البيانات والتطبيقات على أجهزة حاسوب الشركة؟ وهل شبكة الشركة محمية بشكل كافٍ من التهديديات السيبرانية؟ وهل حان الوقت للبدء في التفكير بجدية في استخدام الذكاء الاصطناعي؟ إنها مسؤولية كبيرة جداً، والأمر يزداد تعقيداً وتحدياً كل يوم.

استعان موقع «بزنس أنسايدر» بخبراء من قطاع التكنولوجيا، بمن في ذلك عمالقة التقنية ومحللو «وول ستريت»، والمراقبون الذين شهدوا نمو وتطوير الحوسبة السحابية؛ من أجل الخروج بقائمة لأفضل مديري المعلومات في الشركات العملاقة.



روب كارتر

فيديكس



حصل روب كارتر، الحائز جائزة الريادة من مجلة «فوربس» هذا العام، على تهنئة من عمالقة التكنولوجيا؛ مثـل: «أوراكل» و«سيرفس ناو» و«في إم وير»، والذين أشادوا به؛ لتطويره لقسم تكنولوجيا المعلومات في شركة خدمات التوصيل.



راندي موت

جنرال موتورز



أدار راندي موت المعلومات في شركات «وول مارت» و«ديل» و«أتش بي»؛ قبل توليه المنصب في «جنرال موتورز» عام 2012. وقال كراوفورد ديل بيرتي، رئيس شركة «آي دي سي» للخدمات والاستشارات، إن راندي موت ساهم في عملية تحوّل «جنرال موتورز» للحوسبة السحابية، وتنمية بنيتها التحتية التكنولوجية.



لوري بير

جيه بي مورجان تشيس



حصلت لوري بير على جائزة مديرة المعلومات العالمية في «جيه بي مورجان تشيس» عام 2017؛ بعد أن شغلت المنصب في وحدة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار للبنك. وقال كراوفورد ديل بيرتي، رئيس شركة «آي دي سي»: «إنها تدير قسم التكنولوجيا في واحدة من أكثر شركات الخدمات المالية ابتكاراً».



كريس بيدي

سيرفيس ناو



حصل كريس بيدي، الذي يعمل في «سيرفيس ناو» العملاقة في مجال البرمجيات السحابية منذ 2015، على إشادة من زميله باسك أيار في «في إم وير». في الواقع إن بيدي يعرف بأنه قائد مفكر وخبير في مجاله؛ حيث كتب بشكل مكثف، وناقش التحديات التي تواجهها الشركات في مجال تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية.



ليندا جوجو

يونايتد إيرلاينز



انضمت ليندا جوجو إلى شركة «يونايتد إيرلاينز» للطيران؛ لشغل منصب مديرة المعلومات في عام 2014، وفي عام 2017، عينت في منصب رئيسة القسم الرقمي. وحصلت جوجو على إشادة من كريس بيدي، والذي قال: إنها تسعى دائماً إلى تقديم خدمات ممتازة للعملاء



شانكار أروموجيف

فيريزون



عمل شانكار أروموجيف، في عدة مناصب في شركة «فيريزون» للاتصالات؛ وذلك قبل أن يصبح رئيس المعلومات العالمي في عام 2017. وقال دانيال أيفز، المحلل في شركة «ويدبوش» الاستشارية: «ساهمت رؤية أروموجيف في تطوير تقنيات الحوسبة السحابية في الشركة، وإعدادها للجيل المقبل من البنى التحتية».

جين موران

يونيليفر



شغلت جين موران، إدارة المعلومات في وكالة «تومسون رويترز» الإخبارية قبل توليها هذا الدور في «يونيليفر»، عملاقة إنتاج السلع الاستهلاكية التي تتخذ من لندن مقراً لها. وساهمت موران في تبني «يونيليفر» توجهات جديدة؛ مثل: إنترنت الأشياء ورقمنة الوظائف الرئيسية.

Advertisements



كلاي جونسون

وول مارت



شغل كلاي جونسون، مناصب عليا في «وول مارت» و«ديل» و«جنرال إلكتريك» و«بوينج». و قال دانيال أيفز، المحلل في شركة «ويدبوش» الاستشارية: «جونسون هو قدوة لمديري المعلومات حول العالم؛ حيث إن إدارته لقسم تكنولوجيا المعلومات؛ ساهمت في تفوق شركة «وول مارت» على منافساتها».



مايك ماكنمارا

تارجيت



مايك ماكنمارا، هو مدير المعلومات في شركة «تارجيت»، إحدى أكبر سلاسل تجارة التجزئة في الولايات المتحدة، وتحت إدارته، احتضنت الشركة تقنيات جديدة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين سلاسل التوريد، وتحديد المنتجات على الموقع الإلكتروني للشركة.



ميندي سايمون

كوناجرا



تعمل ميندي سايمون، مديرة المعلومات في «كوناجرا» لإنتاج الأغذية منذ العام 2017؛ حيث ساعدت الشركة على الاستفادة من البيانات للتكيّف مع ظروف السوق المتغيرة.

وقالت شركة «سيلز فورس»: «تعد البيانات في صميم استراتيجيات ميندي سايمون

سكوت رايس

سبرينت



يعد سكوت رايس أحد الموظفين المخضرمين في شركة «سبرينت» للاتصالات؛ حيث يعمل فيها منذ 19 عاماً، وأصبح مدير المعلومات في عام 2016. وتحت قيادته، حلت «سبرينت» في قائمة مجلة «سي آي أو» لأفضل 100 شركة في مجال تكنولوجيا المعلومات في عام 2018.



كيران فانكاماميدي

ديسكرولز



انضم كيران فانكاماميدي إلى شركة «ديسكرولز» لتوزيع ثمار التوت والتي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها في عام 2017، وأصبح مديراً للمعلومات في عام 2018. وأشاد الاستشاريون في شركة «سيلز فورس» بالجهود التي بذلها كيران لأتمتة العمليات التجارية الأساسية في الشركة.



ويندي فايفر

نوتانيكس



تعد ويندي فايفر، مديرة تنفيذية مخضرمة في قطاع التكنولوجيا. وكانت مديرة المعلومات في «جو برو» لتصنيع الكاميرات، قبل انضمامها لشركة «نوتانيكس» للحوسبة السحابية. قال عنها بهافين شاه، الرئيس التنفيذي لـ«موفوركس» إنها تهتم بالابتكار في تكنولوجيا المعلومات والحوسبة السحابية.



براكاش كوتا

أوتوديسك



يعمل براكاش كوتا في شركة «أوتوديسك» للبرمجيات منذ 14 عاماً، وتولى منصب مدير المعلومات في العام الماضي. ومن المعروف أنه يعوّل على الذكاء الاصطناعي؛ لتعزيز إنتاجية الموظفين واستخدامه في إنجاز المهام الروتينية المتكررة، إضافة إلى التركيز على البرمجيات التي تستخدم أدوات الحوسبة السحابية.



توني ليون

ديكاثلون



يعمل توني ليون في شركة «ديكاثلون» لتصميم وتجارة السلع الرياضية منذ عام 2006، وأصبح مديراً لقسم المعلومات في عام 2016. ومن المعروف أن ليون ساهم بتغيير الطريقة التي تعمل فيها متاجر الشركة؛ من خلال وجود شركاء يساعدون العملاء في عملية الشراء