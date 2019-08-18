شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروعات الصوب الزراعية فى 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مشروع الصوب الزراعية الجديد أحد أهم المشروعات القومية التى تقوم عليها الدولة حاليًا، والتى تحقق مكاسب عدة للاقتصاد، ومع افتتاح مشروع الصوب الزراعية الجديد، نقدم أهم المعلومات عن مشروع الصوب الزراعية الجديدة: 1300 صوب زراعية جديدة تدخل على خط إنتاج المحاصيل الزراعية 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية Advertisements 20 % خفضا فى استخدام المياه لمشروعات الصوب الزراعية الجديدة 4.7 مليار بذرة تستخدم فى زراعة المحاصيل المختلفة 60 % من البذور يجرى إتاحتها لتوفير احتياجات الدولة فى 4 سنوات. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح 1300 صوبة زراعية داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية، على مساحة 10 آلاف فدان ضمن المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، بالإضافة إلى مصنع للتعبئة والتغليف للمنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.

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