شكرا لقرائتكم خبر عن 5.8 مليار دولار صادرات 20 سلعة صناعية بالفترة من يناير إلى يونيو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن إجمالى صادرات أهم 20 سلعة صناعية من الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من 2019 سجلت 5.844 مليار دولار.

وأضاف تقرير للهيئة، أن أهم الصادرات تمثلت فى زيوت النفط، والذهب، والأسمده الأزوتية ثم شاشات المونيتور، والأسلاك والكابلات ثم البدل والجواكيت، وبوليميرات الإيثيلين.

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ويليهم فى القائمة مخاليط مواد عطرية، وتي شيرت، وبوليميرات البروبيلين، وبولى أسيتالات وبولى اثيرات، ثم منتجات مسطحه مرققه بالإسطوانات، وألواح وصفائح وأغشية أفلام، وأثاث آخر وأجزاؤه، ثم قطن غير ممشط، ومحضرات غواسل وتنظيف، ثم ألياف من زجاج.

وجاء فى نهاية القائمة الواقيات الصحية وحفاضات الأطفال ثم مساحيق ورقائق من ألومنيوم، وأخيراً أحجار نصب وبناء.