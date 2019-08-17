أرامكو السعودية تعترف بضرب حقل الشيبة النفطي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض اعترفت شركة أرامكو السعودية، اليوم السبت، بحدوث أضرار في حقل الشيبة النفطي إثر عملية توازن الردع الأولى. وفي محاولة للتقليل من حجم العملية النوعية، قالت أرامكو إن” فرق الاستجابة التابعة لها سيطرت على حريق “محدود” في أحد مرافق معمل الشيبة للغاز بشرق المملكة ولم يؤثر الأمر في إمدادات النفط الخام”. وذكر وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في “حقل الشيبة” تعرضت للقصف بطيران مسير.

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