2.7 مليون طن معدل انتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز مايو الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن معدل انتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بلغ 2.7 مليون طن خلال شهر مايو الماضي كما بلغ معدل الانتاج خلال شهر مايو من العام الماضي 2.8 مليون طن. يذكر أن قطاع البترول نجح في الحفاظ على معدلات انتاج مصر من الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى في الإنتاج نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام في الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء حيث تستهدف هذه المشروعات الحفاظ على معدلات انتاج مصر وتعويض التناقص الطبيعى في إنتاجية الآبار والحقول القديمة ومن أهم هذه المشروعات مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة الانتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو. Advertisements

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