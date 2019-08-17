شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تصدر 76 ألف طن نباتات طبية وعطرية بـ126 مليون دولار فى 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية لـ ”الخليج 365” أنه تم تصدير نباتات طبية وعطرية بلغت 76 ألف طن بقيمة 126 مليون دولار، وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 مدة 10 أشهر.

وأضاف هانى حسين أن صادرات النباتات الطبية والعطرية تمثل 2% من الكميات التى تم تصديرها خلال نفس الفترة، وتمثل 6% من قيمة الصادرات .

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وصدرت مصر 4.289 مليون طن خضر وفاكهة طازجة مصرية لمختلف دول العالم بلغت قيمتها نحو 2.154 مليار دولار وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 .

وتسعى مصر لزيادة صادرات النباتات الطبية والعطرية وفتح أسواق جديدة أمامها.