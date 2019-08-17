شكرا لقرائتكم خبر عن عملاء "أوبر" دفعوا أكثر من 6 مليارات دولار نقدا العام الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقت "أوبر تكنولوجيز" أكثر من ستة مليارات دولار كمدفوعات نقدية من عملائها مقابل خدمات التوصيل وغيرها في العام الماضي سواء توصيل الطعام او السلع الأخرى.



وفي مواقع ودول بعينها كالبرازيل والهند والمكسيك وأمريكا اللاتينيىة وأوروبا والشرق الاوسط وإفريقيا، أتاحت "أوبر" لعملائها الدفع مقابل الخدمة.



وفي العام الماضي، شكلت الرحلات المدفوعة نقدا 13% من إجمالي حجوزات "أوبر" المقدرة بنحو 49.8 مليار دولار، وهو ما يعادل 6.5 مليار دولار.

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ويتعارض قبول النقود السائلة مع بعض نقاط وخدمات "أوبر" للعملاء الأفراد والشركات حيث ترى الشركة أأن أفشل سبيل هو الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية.



ويمثل الدفع نقدا مشكلة نظامية لـ"أوبر" التي اطلقت أنظمة تكنولوجية معقدة من أجل جمع السائقين للنقود وكيفية إيداعها.



ومن الجدير بالذكر أن "أوبر" أعلنت عن نتائج أعمال مخيبة للآمال في الربع الثاني حيث سجلت خسائر بنحو 5.24 مليار دولار الأمر الذي يجعل الطرييق طويلا قبل التحول نحو الربحية.