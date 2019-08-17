شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جنرال إلكتريك" يقفز بنحو 10% معوضا أغلب خسائر جلسة الخميس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جنرال إلكتريك" في جلسة الجمعة ونجح في تعويض أغلب الخسائر الحادة التي سجلها في جلسة الخميس بعد الكشف عن فضيحة مخالفات واحتيال محاسبي.



وأعلن المدير التنفيذي لـ"جنرال إلكتريك" "لاري كالب" استثمار المزيد من الأموال الشخصية في شراء سهم الشركة معربا عن ثقته التامة في هذا الاستثمار.



واشترى "كالب" ما قرب من 252.2 ألف سهم يوم الجمعة بسعر يقدر بنحو 7.93 دولار للسهم الواحد، وهو ما يعني استثمار مليوني دولار.

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كان سهم "جنرال إلكتريك" قد هبط بنسبة 11.3% يوم الخميس بعد أن كشف المحقق المالي "هاري ماركوبولوس" – الذي عرف عنه الإطاحة بـ"بيرني مادوف" من بورصة "ناسداك" – عن فضيحة مالية بقيمة 38 مليار دولار في الشركة الأمريكية الشهيرة مشيرا إلى أن هذه المخالفات والاحتيال المحاسبي هي السبب وراء الخسائر المتلاحقة للشركة.



وأكد "ماركوبولوس" على صعوبة الوضع المالي في "جنرال إلكتريك" وأنه من الممكن تقدمها بطلب للحماية من الإفلاس نهاية العام الجاري او عام 2020.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم الشركة بنسبة 9.7% إلى 8.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 8.8 دولار وأقل سعر عند 8.3 دولار.