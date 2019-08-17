شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع..و"داو جونز" يصعد أكثر من 300 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بفعل هدوء المخاوف في الأسواق العالمية رغم ترقب حذر لإشارات الركود، ولكن "وول ستريت" سجلت خسائر أسبوعية ولم تستطع التخلص من الخسائر الحادة التي تعرضت لها يوم الأربعاء الماضي.



وكشفت بيانات حكومية انخفاض وتيرة بناء المنازل الجديدة في أمريكا بينما زادت تصاريح البناء في الشهر الماضي.



وأجرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مكالمات هاتفية بمديري عدد من البنوك الكبرى يوم الأربعاء الماضي تزامنا مع خسائر "وول ستريت".



وصرح عضو الاحتياطي الاتحادي "نيل كاشكاري" بأن البنك المركزي سيحتاج للمزيد من خفض الفائدة بفعل تزايد مخاطر الركود.



كان منحنى العائد على السندات الأمريكية قد انقلب هذا الأسبوع في إشارة يراها المستثمرون والمحللون جرس إنذار باقتراب الركود.

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ومع ذلك، يرى عضو البنك المركزي "جيمس بولارد" ان هذه الإشارة ليست كافية بل يجب أن يكون انقلاب منحنى العائد مستمراً.



وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" بنسبة 0.7% وأغلق عند 54.87 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى سعر عند 55.6 دولار وأقل سعر عند 54.2 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.7% وأغلق عند 58.64 دولار للبرميل محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، وسجل أعلى سعر عند 59.5 دولار وأقل سعر عند 58.2 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 1.2% (ما يعادل 306 نقاط) إلى 25886 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.5%، وبلغ اعلى مستوى عند 25929 نقطة وأقل مستوى عند 25678 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 129 نقطة) إلى 7895 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 7907 نقاط وأقل مستوى عند 7828 نقطة.



وارتفع "إس اند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 2888 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 2893 نقطة وأقل مستوى عند 2864 نقطة.