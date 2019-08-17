شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسواق الأسهم تضغط على العملات الرقمية...والريبل تنخفض 1% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية العملات الرقمية خلال تعاملات الجمعة بضغط من مكاسب أسواق الأسهم التي اقبل عليها المستثمرون بفعل هدوء المخاوف بشأن ركود اقتصاد محتمل.



وشهدت العملات الرقمية تقلبات ملحوظة في الأسبوع الجاري لكن ميلها كان نحو الهبوط حيث فشلت في ارتداء حلة الملاذ الآمن في الوقت الذي ارتفعت فيه المعادن النفيسة.

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وانقلب منحنى العائد على السندات الأمريكية وعلى نظيرتها البريطانية أيضا كما سجلت ألمانيا بيانات اقتصادية ضعيفة، وهو ما أثار الققلق في الأسواق بأن الاقتصاد العالمي على شفا الركود.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 21:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.26 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.27 دولار وأقل سعر عند 0.26 دولار، وبلغت قيمتها السوقية 26 مليار دولار.



أما "بتكوين"، فقد ارتفعت بنسبة 0.6% إلى 10407 دولارات، وسجلت أعلى سعر عند 10544.8 دولار وأقل سعر عند 9750.7 دولار، وبلغت قيمتها السوقية 186 مليار دولار.