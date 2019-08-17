شكرا لقرائتكم خبر عن 14 نوعا من النفط يتم تداولها عالميا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم سلة "أوبك" التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" 14 نوعا من النفط الخفيفية والثقيلة، ولذلك فإن سعرها عادة ما يكون أقل من سعر خام 'برنت'' وخام ''غرب تكساس'وتعتمد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على المتوسط الحسابى لسعر هذه السلة فى سياساتها الإنتاجية وكانت أنواع النفط التى تضمها سلة أوبك كالتالى.. 1-خام (صحارى) الجزائرى. 2- خام الایراني الثقیل. 3- خام البصرة العراقى. 4- خام التصدیر الكویتى. 5-خام (السدر) اللیبى . 6-خام (بوني) النیجیرى. Advertisements 7-الخام العربي الخفیف السعودى. 8- الخام الفنزویلى. 9-خام (جیراسول) الانغولى. 10- خام (اورینت) الاكوادورى. 11-خام زافیرو غینیا الاستوائیة. 12-خام رابي الخفیف (جابون) 13- وخام جینو (الكونغو). 14- وخام مربان الإماراتى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 نوعا من النفط يتم تداولها عالميا.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.