شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: العمليات النفطية لم تتأثر بحريق محدود بمرفق غاز الشيبة شرق المملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أرامكو السعودية فى بيان اليوم السبت أن فرق الاستجابة التابعة لها سيطرت على حريق "محدود" فى أحد مرافق معمل الشيبة للغاز بشرق المملكة ولم يؤثر الأمر فى إمدادات النفط الخام.
وكانت جماعة الحوثى اليمنية قالت فى وقت سابق اليوم إنها استهدفت حقل الشيبة النفطى بشرق المملكة.
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