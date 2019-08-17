شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس معهد التخطيط: 36 متدربا من الوزارات لتطوير الخطة الوطنية فى التخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم معهد التخطيط القومى، اليوم السبت، ورشة تدريبية حول " تعزيز قدرة الحكومة المصرية على إدماج المساءلة فى عمليات التخطيط الوطنى فى مصر"، وذلك فى إطار التعاون بين المعهد واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة UNECA.

من جانبه، قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى، أن الورشة يشارك بها نخبة من الخبراء المدربين من المعهد والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ويتدرب بالورشة 36 متدرب من مختلف الوزارات المصرية مثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وزارة المالية، وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية المحلية، وزارة القوى العاملة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الصحة والسكان، وزارة الموارد المائية والرى، وكذلك متدربين من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

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وتتناول الورشة مفاهيم التخطيط والتخطيط الإقليمى والقطاعى وبناء الخطط الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها وقياس أدائها من خلال إعداد منظومة عمل متكاملة معتمدة على أدلة فنية حسب أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التكامل بين الخطط الوطنية والمعلومات الإحصائية حتى يمكن بناء نظام متابعة إدارة الأداء إلكترونيًا من خلال المساعدة الفنية من قبل اللجنة. ويتم تدريب المتدربين يوميًا من خلال حالات دراسية.

وتختتم فعاليات الورشة التدريبية بتقييم المشاريع والحالات الدراسية ثم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم وتوزيع الشهادات من قبل المعهد واللجنة.

فى تتطلب المرحلة الأخيرة منه تدريب القائمين بالعملية التخطيطية من حيث إعداد وتنفيذ ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية وقياس أدائها وفق أفضل الممارسات العالمية. ينظم المعهد بالتعاون مع اللجنة ورشة عمل تدريبية عن تعزيز القدرات التخطيطية لتطوير وتنفيذ الخطة الوطنية فى مصر خلال الفترة من 17- 27 أغسطس 2019.