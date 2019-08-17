شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة صادرات الزهور لـ53 مليون دولار فى 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت مصر 45 ألف طن زهور قطف ونباتات زينة ونخيل بقيمة 53 مليون دولار، وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019 مدة 10 أشهر.

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وذكرت بيانات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن صادرات الزهور تمثل 1% من الكميات التى تم تصديرها خلال نفس الفترة، وتمثل 2% من قيمة الصادرات.

وصدرت مصر 4.289 مليون طن خضر وفاكهة طازجة مصرية لمختلف دول العالم بلغت قيمتها نحو 2.154 مليار دولار وذلك فى الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية يونيو 2019.