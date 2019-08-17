شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات تتوقع انخفاض الأسعار 20% بعد افتتاح الصوب الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة فى غرفة القاهرة التجارية، انخفاض أسعار الأصناف المختلفة من الخضراوات المزروعة فى الصوب الجديدة والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قاعدة محمد نجيب.

وقال النجيب لـ"الخليج 365"، إن الأسعار تستجيب لعامل العرض والطلب، ومن ثم فإنتاج الصوب الجديدة سيتم ضخه فى السوق، متوقعا أن يساهم فى خفض الأسعار بنسبة 20% لأصناف مثل" الخيار والكرنب الأحمر والكابوتشى والفلفل بأنواعه".

Advertisements

أضاف، أن الصوب الجديدة ستخلق اتزانا حقيقيا فى السوق وتساهم فى السيطرة والقضاء على الاحتكار، لافتا إلى أن مشروع الصوب سيحقق عوائد كبيرة للجميع وخاصة المواطنين لأنه سيقضى على الحلقات الوسيطة فى تداول المحاصيل ومن ثم خفض الأسعار.

وأشار إلى أنه العروات التى تحدث أثناء فروق المواسم ستنتهى بسبب الصوب الجديدة، وهو ما سيحقق طفرة فى المعروض خلال الفترة التى تعانى فيها الأسواق من نقص الإنتاج.